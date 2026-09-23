Di sản Việt Nam lên sân khấu thời trang quốc tế

(VTC News) -

Từ 18-20/9, Áo Dài Fashion Week London 2026 diễn ra tại thủ đô nước Anh, đưa Áo dài Việt Nam đến với công chúng quốc tế qua các hoạt động trình diễn thời trang, triển lãm di sản, giao lưu sáng tạo và diễu hành tại trung tâm London.

Bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh chia sẻ: “Việc tổ chức một Fashion Week dành riêng cho Áo dài ngay tại London thể hiện tình yêu quê hương, đồng thời là kết quả của sự chung tay từ rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tôi hy vọng sự kiện sẽ tiếp tục lan tỏa, đưa vẻ đẹp và những giá trị văn hóa của Áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Dù ở bất cứ đâu, Việt Nam vẫn luôn là nhà, và hôm nay tại London, tình cảm ấy được thể hiện qua chính tà Áo dài”.

Đại sứ Lào tại Anh Mayboua Xayavong đánh giá sự kiện là hoạt động thú vị, hữu ích và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Trong khi đó, nhà thiết kế, nghệ nhân ưu tú Lan Hương cho biết: “Sau hơn 20 năm đồng hành cùng Áo dài và đưa Áo dài đến nhiều quốc gia, tôi có thể nói đây là một trong những sàn diễn quốc tế chuyên nghiệp nhất mà tôi từng tham dự”.

Theo bà Savita Kaye, đạo diễn chương trình, điều đặc biệt của sự kiện là dành trọn sự chú ý cho Việt Nam, từ văn hóa đến sức sáng tạo và tài năng của người Việt. Qua đó, công chúng đến từ nhiều nền văn hóa có cơ hội khám phá, trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Việt Nam.

Do Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh (VWCA) tổ chức, sự kiện giới thiệu Áo dài trong không gian một Tuần lễ Thời trang, tôn vinh các nhà thiết kế, bộ sưu tập, chất liệu và kỹ thuật thủ công Việt Nam. Bên cạnh đó là Không gian Di sản và Thủ công, giới thiệu lịch sử Áo dài, nghệ thuật dệt lụa, thêu và nghề thủ công truyền thống, cùng các hoạt động giao lưu, kết nối.

Một số bộ sưu tập nổi bật bao gồm: Hành Tinh Phồn Thịnh No.2 của NTK Lan Hương, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa vùng cao; The La Khê Silk, giới thiệu trực tiếp nghề dệt the truyền thống của làng La Khê; Việt Vân của Lụa Kim, kết hợp nhung the tơ tằm, sợi lanh và thổ cẩm; Tre & Cộng sinh của Lê Thanh Danh, lấy cảm hứng từ cây tre và đời sống làng quê; cùng các thiết kế của GENVIET, Anna Hoàng và Áo Dài UK, khai thác chất liệu gốm Chu Đậu và sự giao thoa văn hóa Á - Âu.

Áo Dài Fashion Week London 2026 quy tụ hoa hậu, người mẫu và khách mời từ hơn 10 quốc gia, cùng gần 200 tình nguyện viên và các chuyên gia sáng tạo quốc tế.