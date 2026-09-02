Nhà thiết kế Việt gây chú ý khi đưa ký ức tuổi thơ và hồn Huế lên áo dài

(VTC News) -

NTK Trần Thiện Khánh vừa giới thiệu hai bộ sưu tập áo dài mang tên Hương ký ức và Lam Ngọc. Hai bộ sưu tập được xây dựng theo mạch từ ký ức cá nhân đến sự gắn bó với văn hóa Cố đô.

Với Hương ký ức, nhà thiết kế trở về với những hồi ức tuổi thơ qua hình ảnh đôi bàn tay mẹ, gánh bánh lọc và những sinh hoạt đời thường của người dân xứ Huế. Theo Trần Thiện Khánh, những hình ảnh bình dị ấy đã in sâu trong ký ức, trở thành nguồn cảm hứng để anh nhìn lại hành trình trưởng thành và kể câu chuyện về quê hương qua tà áo dài.

Bộ sưu tập này được anh sử dụng lụa trên phom áo dài truyền thống. Họa tiết được xử lý theo hướng gợi nhớ thay vì mô tả trực tiếp, tạo sự liên tưởng về không gian gia đình và tuổi thơ.

Thiết kế trong bộ sưu tập “Hương ký ức”.

Trong khi đó, bộ sưu tập Lam Ngọc lấy cảm hứng từ dòng sông Hương, với sắc xanh lam làm chủ đạo. Trên nền áo dài, nhà thiết kế kết hợp họa tiết hoa sen, mây vờn cùng những hoa văn gợi không gian cung đình Huế, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh nhã vừa đậm dấu ấn Cố đô.

Theo Trần Thiện Khánh, Lam Ngọc thể hiện góc nhìn của một người con khi trưởng thành, từ những ký ức thân thuộc để nhìn lại quê hương bằng sự trân trọng và gắn bó.

Nói về ý tưởng thực hiện 2 bộ sưu tập lần này, NTK Trần Thiện Khánh tâm sự: “Có những điều rất bình dị nhưng càng lớn, chúng ta càng nhận ra đó là những ký ức quý giá nhất”.

NTK Trần Thiện Khánh cùng bộ sưu tập “Lam Ngọc”.

Trần Thiện Khánh là một trong những nhà thiết kế áo dài ở miền Trung và tạo được dấu ấn riêng với phong cách áo dài cung đình. Trang phục của anh từng được nhiều hoa hậu lựa chọn.

Trong sự nghiệp, Trần Thiện Khánh theo đuổi áo dài phom truyền thống và thường đưa các yếu tố văn hóa Huế vào trang phục của mình. Tháng 9/2015, anh giới thiệu bộ sưu tập áo dài tại Anh. Năm 2016, anh tham dự Festival áo dài ở Huế với bộ sưu tập Huyền bí Phương Đông lấy cảm hứng từ hoa sen. Năm 2024, anh thực hiện show Thương tại Huế để kỷ niệm 20 năm làm nghề.

Tại Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026, bộ sưu tập Hương ký ức của NTK Trần Thiện Khánh cũng được giới thiệu với sự trình diễn của Hoa hậu Tiểu Vy và NSND Kim Xuân. Trang phục của anh gây chú ý khi đó kết hợp kỹ thuật nhuộm lụa để tái hiện vẻ trầm mặc của chiều tà xứ Huế.