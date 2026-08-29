(VTC News) -

Từ ngày 2/9-4/9/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), đưa công chúng “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Hướng dẫn trải nghiệm miễn phí ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Đà Nẵng

Chương trình mở cửa từ 8h-19h trong 3 ngày để người dân và du khách trải nghiệm miễn phí. Để thuận tiện khi tham gia, người dân vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đến cổng đăng ký

Người dân đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại cổng Bạch Đằng. Khi đến đăng ký, cần chuẩn bị CCCD hoặc VNeID để kiểm tra thông tin. Ban Tổ chức khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc, khó tìm chỗ gửi xe khi lượng khách tập trung đông. Người sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tìm điểm gửi xe phù hợp.

Bước 2: Nhận số thứ tự

Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia được phát sticker có số thứ tự dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Trẻ từ 5 tuổi có thể tham gia trải nghiệm, trẻ dưới 5 tuổi không được khuyến khích. Trẻ dưới 9 tuổi phải có người lớn đi cùng, bảo hộ.

Bước 3: Vào khu vực trải nghiệm VR

Khi đến số thứ tự, người dân được Ban Tổ chức hướng dẫn vào khu vực VR. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo và sử dụng kính. Kết thúc trải nghiệm, người dân di chuyển theo hướng dẫn đến khu vực chụp ảnh, viết lưu bút, nhận quà trước khi ra về.

* Một số lưu ý

Người tham gia nên chủ động mang mũ, ô hoặc áo mưa để đề phòng nắng nóng hoặc mưa trong thời gian di chuyển, xếp hàng.