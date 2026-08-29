Hướng dẫn trải nghiệm miễn phí ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Đà Nẵng

Từ ngày 2/9-4/9/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), đưa công chúng “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Chương trình mở cửa từ 8h-19h trong 3 ngày để người dân và du khách trải nghiệm miễn phí. Để thuận tiện khi tham gia, người dân vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đến cổng đăng ký
Người dân đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại cổng Bạch Đằng. Khi đến đăng ký, cần chuẩn bị CCCD hoặc VNeID để kiểm tra thông tin. Ban Tổ chức khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc, khó tìm chỗ gửi xe khi lượng khách tập trung đông. Người sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tìm điểm gửi xe phù hợp.
Bước 2: Nhận số thứ tự
Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia được phát sticker có số thứ tự dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Trẻ từ 5 tuổi có thể tham gia trải nghiệm, trẻ dưới 5 tuổi không được khuyến khích. Trẻ dưới 9 tuổi phải có người lớn đi cùng, bảo hộ.
Bước 3: Vào khu vực trải nghiệm VR
Khi đến số thứ tự, người dân được Ban Tổ chức hướng dẫn vào khu vực VR. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo và sử dụng kính. Kết thúc trải nghiệm, người dân di chuyển theo hướng dẫn đến khu vực chụp ảnh, viết lưu bút, nhận quà trước khi ra về.
* Một số lưu ý
Người tham gia nên chủ động mang mũ, ô hoặc áo mưa để đề phòng nắng nóng hoặc mưa trong thời gian di chuyển, xếp hàng.
Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thực hiện, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã tạo sức hút lớn tại Hà Nội, với hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.
Từ ngày 19-21/8/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), thu hút hơn 8.000 lượt khách, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân Thành phố mang tên Bác.
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