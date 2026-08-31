Người Đà Nẵng đếm ngược đến giờ 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Những ngày này, Đà Nẵng rộn ràng trong không khí Quốc khánh với sắc cờ đỏ sao vàng rợp các tuyến phố. Và ở Công viên APEC - không gian đặc biệt bên dòng sông Hàn, những tấm pano thông báo sự kiện Trở về thời khắc thiêng liêng đang trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân và du khách.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Công viên APEC từ ngày 2-4/9.

Tìm hiểu về chương trình, từ các cựu chiến binh cho đến các bạn trẻ, các em học sinh.. đều háo hức mong đợi đến lượt mình được công nghệ thực tế ảo giúp “xuyên không - thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 để chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Buổi sáng của ngày cuối tháng 8, cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu (SN 1946, trú khối Phong Hồ, phường Điện Bàn Đông) cẩn thận lau chùi từng chiếc huy hiệu. Ông từng chiến đấu ở mặt trận Quảng Đà và mang trên mình những vết thương của chiến tranh. Hay tin Báo Điện tử VTC News tổ chức chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” ở Đà Nẵng, ông Châu đã nhắc con trai út sắp xếp lịch để cùng mình tham gia.

Đối với những người lính đã đi qua thương đau của chiến tranh như ông Châu, “Trở về thời khắc thiêng liêng” không đơn thuần là một sự kiện trải nghiệm. Đó là cuộc hội ngộ của ký ức, là cây cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại rực rỡ.

“Tôi đã theo dõi chương trình ý nghĩa này từ những ngày đầu tổ chức ở Hà Nội và mới đây nhất là TP.HCM. Vì vậy, khi nghe thông tin ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ sẽ diễn ra ở Đà Nẵng, tôi thực sự rất mong đợi. Chắn chắn tôi sẽ dành thời gian để trải nghiệm chương trình thông qua kính thực tế ảo” - cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu chia sẻ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu.

Không chỉ những người đã đi qua gian khổ của thời chiến mới ngóng chờ sự kiện, làn sóng háo hức đếm ngược đến ngày “xuyên không” đang lan tỏa ong cộng đồng sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cách đây 2 hôm, khi chạy xe trên đường 2/9, ngang qua Công viên APEC, Nguyễn Phước Thiên (sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng) dừng lại ngay trước tấm pano giới thiệu “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Kể từ đó, câu chuyện về chương trình trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất được Thiên nêu ra khi trò chuyện với nhóm bạn thân.

“Chúng em sinh ra trong hòa bình, lịch sử đối với thế hệ trẻ đôi khi chỉ nằm trên những dòng chữ khô khan hay những bài giảng lý thuyết. Nhưng khi biết Báo Điện tử VTC News mang đến cơ hội ‘xuyên không’ bằng công nghệ thực tế ảo VR tại Công viên APEC, tất cả chúng em đều thấy phấn khích. Chúng em muốn biết cảm giác của cha ông ngày 2/9/1945 ra sao, muốn tự mình trải nghiệm không khí vỡ òa khi lời thề độc lập vang lên. Lịch sử khi được chạm vào bằng trải nghiệm giác quan như thế này sẽ trở nên gần gũi và thiêng liêng hơn bao giờ hết” - Thiên bộc bạch.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn lớn với công chúng đúng dịp lễ Quốc khánh.

Không riêng gì nhóm của Thiên, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đã hẹn nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Công viên APEC vào ngày diễn ra sự kiện. Họ không chỉ đến để xem, mà đến để hòa mình, để viết tiếp dòng chảy yêu nước của thế hệ Z - một thế hệ trân trọng quá khứ và sẵn sàng cống hiến cho tương lai.

Nhắc đến chương trình sắp sửa diễn ra ở Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - cho hay đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, góp phần đưa mỗi chúng ta trở về với những dấu mốc lịch sử hào hùng, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

“Chúng tôi rất háo hức, đợi chờ chương trình này để cùng tham gia và trải nghiệm” - bà Phương nói.