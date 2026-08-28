Địa điểm tổ chức 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Đà Nẵng có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Tại Đà Nẵng, Công viên APEC được xem là biểu tượng kiến trúc thể hiện khát vọng vươn xa, tinh thần hội nhập quốc tế và sự phát triển năng động của thành phố. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của người dân thành phố, mà còn là mong ước về một thành phố xanh, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, một thành phố an bình.

Do đó, việc lựa chọn Công viên APEC làm địa điểm tổ chức càng tạo thêm ý nghĩa cho chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Người dân sẽ được trải nghiệm cảm giác “xuyên không thời gian” về năm 1945 để chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Tháng 11/2017, Đà Nẵng khánh thành Công viên APEC trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, Công viên APEC là món quà Việt Nam gửi đến các đại biểu, các nền kinh tế thành viên và người dân.

Công viên được xây dựng trên mảnh đất hình tam giác có diện tích 3.047 m² ở góc đường 2 Tháng 9 và đoạn nối dài đường Bạch Đằng. Trong đó, diện tích xây dựng sân gạch và lối đi là 752 m² , phần còn lại gần 2.300 m² trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng biểu trưng của các nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Công viên APEC nhìn từ trên cao.

21 bức tượng trưng bày tại công viên được gửi từ nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi bức tượng mang một phong cách điêu khắc, trưng bày khác nhau nhưng đa số chủ đề đều hướng tới một mục tiêu cao nhất là sự đoàn kết, hợp tác, tượng trưng về ý niệm các nền kinh tế thành viên trong khu vực APEC gửi gắm, cùng hướng đến chủ đề của Năm APEC 2017: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Tháng 9/2018, lãnh đạo thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết Vườn tượng APEC mở rộng, với tổng diện tích là 8.668 m², phía đông giáp đường Bạch Đằng, phía tây giáp đường 2/9, phía nam giáp đường Bình Minh 4 và phía bắc giáp Công viên APEC. Đây là điểm nhấn cho không gian đô thị Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố với bạn bè quốc tế.

Hình ảnh khu vực công viên APEC.

Công trình được thực hiện với các hạng mục chính gồm công viên, vườn dạo kết nối với vườn tượng hiện trạng; khu vực sân khấu, sân phun nước, khán đài phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; khu vui chơi trẻ em, nhà vệ sinh công cộng ngầm, cây xanh, thảm cỏ và bãi xe công cộng.

Được khởi công vào tháng 10/2020, Công viên APEC mở rộng được xây dựng với tổng mức đầu tư 759,15 tỷ đồng. Công trình gồm 1 tầng hầm, tầng 1, tầng 2 (tầng mái) có hệ mái vòm là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ kết cấu mái vòm rộng, không gian phía dưới sử dụng cho hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Chiều cao công trình được nâng cốt từ thấp đến cao, chiều cao tổng cộng là 15,7 m.

Một góc Công viên APEC.

Kiến trúc của mái vòm với kết cấu khung thép và tạo hình cong 3 chiều, uốn lượn với hình dáng của “cánh diều bay cao”, thể hiện sự phát triển toàn diện, vừa là nhu cầu tự thân, vừa đáp ứng yêu cầu của một thành phố đầu tàu có sứ mệnh liên đới trách nhiệm đối với miền Trung trong giai đoạn mới.

Phần hạ tầng xung quanh công trình được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ như: Hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng, chiếu sáng trang trí, thông tin liên lạc; hệ thống điều khiển tòa nhà thông minh BMS; hệ thống thông gió, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy; hệ thống âm thanh, vịnh dừng xe.

Thời gian qua, Công viên APEC là một điểm nhấn kiến trúc bên dòng sông Hàn thơ mộng, kết nối với tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo.