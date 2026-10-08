Đề xuất cho dùng căn hộ chung cư đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp 1 người

(VTC News) -

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 1 người (doanh nghiệp siêu nhỏ).

Đại diện HOREA lý giải loại hình này chỉ cho phép với doanh nghiệp do 1 người thành lập và hoạt động, để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo hoạt động trên không gian mạng trong kỷ nguyên số hóa.

Cùng với đó, HoREA đề nghị Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi năm 2025) và Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bổ sung quy định về doanh nghiệp 1 người thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ, để đáp ứng kịp thời xu thế khởi nghiệp mới tại Việt Nam.

HoREA đề xuất cho phép sử dụng căn hộ chung cư đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp 1 người, để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo...(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, điểm c khoản 5 Điều 3 của Dự thảo Luật Nhà ở nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Điều 62 Nghị định 339 của Chính phủ có hiệu lực ngày 26/8/2026, cũng quy định cá nhân có thể bị phạt từ 100 - 130 triệu đồng nếu sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để, trừ trường hợp cho thuê để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tuy nhiên với trường hợp doanh nghiệp chỉ lấy địa chỉ căn hộ làm văn phòng đại diện/liên lạc trên giấy phép, nhưng toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế diễn ra ở nơi khác, thì không bị coi là sử dụng chung cư sai mục đích.

Cùng với kiến nghị cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 1 người, HoREA cũng đề xuất bổ sung quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội, sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Đồng thời Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, khắc phục mặt yếu trong phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Theo HoREA, việc bổ sung cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào Dự thảo Luật Nhà ở, và giao thẩm quyền, trách nhiệm cho HĐND cấp tỉnh quy định, để phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản hướng về nhu cầu thực, giải quyết nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị không thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Cơ chế, chính sách phát triển nhà thương mại giá phù hợp được kiến nghị bổ sung vào Luật Nhà ở, giải quyết nhu cầu nhà ở của đông đảo người thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị. (Ảnh minh họa)

Theo tính toán của HoREA, đơn giá nhà ở thương mại có giá bán phù hợp có thể dao động từ 25-30 triệu đồng/m² tại các tỉnh vùng sâu vùng xa; đến 60-70 triệu đồng/m² tại các đô thị lớn.

Cùng với đó, HoREA cũng đề nghị Luật Nhà ở bổ sung chính sách ưu đãi đối với người đầu tư nhà trọ, chung cư mini cho thuê dài hạn. Theo đó, các cá nhân đầu tư loại hình này phải được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 66 của Luật Nhà ở.

Loại hình khu nhà trọ đã phát triển mạnh tại các đô thị và các tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa cao, hoặc các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng lớn. Điển hình là tại TP.HCM (cũ) có hơn 60.470 khu nhà trọ, với hơn 560.000 phòng trọ cho thuê dài hạn, đáp ứng chỗ thuê trọ cho hơn 1,4 triệu người. Hay khu vực Bình Dương (cũ) có 1,2 triệu người nhập cư, đa số đều thuê phòng ở tại các khu nhà trọ để ở.

“Do vậy, Dự thảo Luật Nhà ở cần bổ sung trường hợp cá nhân đầu tư nhà ở cho thuê cũng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình nhà ở này”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, kiến nghị.

Người xây nhà trọ, phòng trọ cho thuê cũng được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định của HĐND cấp tỉnh, phù hợp với thực tế địa phương.