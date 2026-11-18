(VTC News) -

Chiều 18/11, tiếp tục phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi; thành phần Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn; tiêu chuẩn xác định chết não, chết tuần hoàn; điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết não, chết tuần hoàn trong trường hợp chưa đăng ký hiến...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tóm tắt báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân để hoàn thiện dự thảo và báo cáo giải trình, tiếp thu, bảo đảm thấu tình, đạt lý.

“Trong đó, cần đặc biệt quan tâm các quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi; điều kiện hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống và sau khi chết não, chết tuần hoàn; thành phần hội đồng, tiêu chuẩn xác định chết não, chết tuần hoàn; hoạt động ghép có yếu tố nước ngoài và điều phối hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Y tế, giúp Chính phủ thực hiện quản lý trong lĩnh vực này; nghiên cứu bổ sung vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp nghiên cứu cách thể hiện, thiết kế quy định phù hợp.

“Đặc biệt, cần rà soát kỹ các điều kiện, trình tự, thủ tục và cơ chế kiểm soát, bảo đảm tính tự nguyện, an toàn, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến, nhất là người dưới 18 tuổi; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”, Phó Chủ tịch Quốc hội định hướng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận.

Với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng, làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi và mục tiêu nhân văn, nhân đạo của Luật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông chính sách để Nhân dân hiểu đúng các chính sách mới, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong xã hội.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét các dự thảo sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận tại phiên họp.

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật, cả về chính sách và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định.