Đề nghị Quốc hội bổ sung 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An) dẫn Bộ luật Lao động quy định hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

“Tôi đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương”, ông Hội nói.

Lý giải đề xuất này, đại biểu cho rằng, đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm tới người có công.

Hướng đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, đại biểu đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng.

Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ông Hội cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, gặp gỡ gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và người dân địa phương, nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo đại biểu Đoàn Nghệ An, tại hội nghị chuyên đề ngày 3-4/10 vừa qua của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, một số ý kiến cũng đề nghị người lao động được nghỉ vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công phải được thực hiện hằng ngày, thường xuyên, liên tục theo đạo lý truyền thống của dân tộc.

Ông dẫn chứng hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt thời gian qua, nhưng khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ.

“Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng và xúc động sâu sắc trong lòng người dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ”, đại biểu nói.

Qua đó, đại biểu nhìn nhận khi một chủ trương đúng, hợp lòng dân sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Nếu Quốc hội đưa quy định ngày này vào luật cho người lao động được nghỉ, mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè và địa phương”, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu.