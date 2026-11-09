Hiện trạng 4 tòa chung cư có 246 căn hộ dự kiến di dời ở Kim Văn - Kim Lũ

Nỗi lo của vợ chồng ông Cần cũng là điều khiến nhiều cư dân tại 4 tòa chung cư trăn trở. Nhưng bên cạnh những xáo trộn trong sinh hoạt, điều người dân quan tâm hơn cả là quyền lợi của họ sẽ được giải quyết ra sao khi phải rời khỏi căn hộ đã bỏ tiền mua và gắn bó suốt nhiều năm. Nhiều cư dân cho biết họ không phải là chủ thể gây ra sai phạm, nhưng lại đang phải đối diện trực tiếp với những hệ lụy từ quá trình xử lý.