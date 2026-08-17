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Xuất bản ngày 17/08/2026 11:30 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 11:30 AM

Đầu tư cả trăm tỷ đồng, kênh Bắc ở Nghệ An vẫn đen ngòm, hôi thối

(VTC News) -

Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, xử lý nhưng kênh Bắc vẫn là "điểm đen" ô nhiễm, quanh năm nước luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Bắc, TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An với nguồn vốn vay 98 triệu USD và nguồn vốn đối ứng trị giá hơn 30 triệu USD được hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, hàng chục năm nay nguồn nước tại kênh này vẫn luôn có màu đen ngòm, bốc mùi nồng nặc.

Nước của dòng kênh quanh năm sủi bọt trắng xóa. Mùi hôi thối bốc lên khiến các hộ dân phường Vinh Phú, Vinh Lộc phải khốn khổ chịu đựng. Nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư chảy trực tiếp ra dòng kênh. Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”. Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Nước của dòng kênh quanh năm sủi bọt trắng xóa.

Mùi hôi thối bốc lên khiến các hộ dân phường Vinh Phú, Vinh Lộc phải khốn khổ chịu đựng. Nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư chảy trực tiếp ra dòng kênh. Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”. Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Mùi hôi thối bốc lên khiến các hộ dân phường Vinh Phú, Vinh Lộc phải khốn khổ chịu đựng.

Nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư chảy trực tiếp ra dòng kênh. Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”. Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư chảy trực tiếp ra dòng kênh.

Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”. Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”.

Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc.

Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải.

Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh.

Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.

Thành Vinh
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