Đầu tư cả trăm tỷ đồng, kênh Bắc ở Nghệ An vẫn đen ngòm, hôi thối

Ông Bùi Danh Nam (trú phường Vinh Lộc) cho biết: “Vì quá bức xúc, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, các ngành chức năng liên quan nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện”.

Cây cối mọc um tùm dọc theo dòng kênh Bắc. Hai bên dòng kênh nhiều đoạn trở thành nơi người dân vứt rác thải. Đại diện Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thừa nhận, dự án cải tạo đã không xử lý được nguồn nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nước từ kênh Bắc đổ ra gây ô nhiễm hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Hiện tại, đoạn kênh Bắc dài khoảng 3,2 km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa được đưa vào diện cải tạo theo hướng ngầm hóa để giải quyết ô nhiễm kéo dài.