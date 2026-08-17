Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Bắc, TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An với nguồn vốn vay 98 triệu USD và nguồn vốn đối ứng trị giá hơn 30 triệu USD được hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, hàng chục năm nay nguồn nước tại kênh này vẫn luôn có màu đen ngòm, bốc mùi nồng nặc.
Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc, phấn đấu về đích trong tháng 9
Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc thi công để hoàn thành cuối tháng 9/2026, đồng bộ kết nối sân bay Long Thành cùng cao tốc.
Rệu rã theo thời gian, di tích cấp quốc gia ở Quảng Ngãi 'kêu cứu'
Bị bào mòn theo dòng chảy của thời gian, đình làng An Định - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - bộc lộ sự xuống cấp nghiêm trọng.
'Nóc nhà' Quảng Ninh có gì ngoài những biển mây?
Đỉnh Cao Xiêm (xã Lục Hồn, Quảng Ninh) với hệ sinh thái rừng, văn hóa Dao và những sản vật bản địa chờ “đánh thức” để tạo nguồn sinh kế cho người dân vùng biên.
Đầu tư cả trăm tỷ đồng, kênh Bắc ở Nghệ An vẫn đen ngòm, hôi thối
Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, xử lý nhưng kênh Bắc vẫn là "điểm đen" ô nhiễm, quanh năm nước luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Lịch tựu trường năm học 2026-2027 mới nhất của 23 tỉnh, thành
23 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường năm học 2026-2027, trong đó nhiều địa phương cho học sinh đầu cấp và cuối cấp trở lại trường sớm.
Cỏ lá gừng Malaysia làm khó tuyển Việt Nam có gì đặc biệt?
Cỏ lá gừng trên sân Kuala Lumpur có nhiều đặc tính khác biệt, có thể tác động đến tốc độ lăn, độ nảy của bóng và cách cầu thủ xử lý tình huống.
Xét xử 227 bị cáo chuyên án ma túy VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không
Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát được bố trí tại TAND TP.HCM và Trại tạm giam T30, bảo đảm an ninh cho phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10.
Iran thay đổi học thuyết quân sự, chuyển từ phòng thủ sang tấn công
Chuẩn tướng Yadollah Javani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố tư thế phòng thủ của Iran đang chuyển sang thế tấn công.
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PhenikaaMec và BIDV hợp tác thanh toán trả góp dịch vụ lưu trữ mô, tế bào gốc
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