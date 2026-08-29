Data for Life 2026 tìm kiếm giải pháp dữ liệu từ những 'bài toán' thực tế

(VTC News) -

Từ ý tưởng tới giải pháp

Ngày 28/8 tại Hà Nội, Cuộc thi Data for Life 2026 chính thức phát động Vòng hồ sơ với thông điệp “Build Together” (Cùng nhau xây dựng), hướng tới kết nối nguồn lực để phát triển các giải pháp dữ liệu có khả năng ứng dụng thực tế.

Đây là mùa thứ 4 của Data for Life, tiếp tục kết nối các cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu để giải quyết những “bài toán” từ cuộc sống.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Block71 Việt Nam tổ chức Lễ công bố Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ, phát động Vòng hồ sơ Cuộc thi Data for Life 2026. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trước khi bước vào Vòng hồ sơ, Data for Life 2026 đã triển khai Ngân hàng ý tưởng, thu hút sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân.

Đến nay, hơn 5.000 ý tưởng đã được tiếp nhận, tạo nguồn dữ liệu quan trọng để tiếp tục phát triển thành những giải pháp phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Data for Life, nhấn mạnh mùa 4 được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, qua các mùa tổ chức, nhiều sản phẩm đạt giải tại Data for Life đã từng bước được đưa vào ứng dụng thực tiễn. Nổi bật là giải pháp Kiosk y tế thông minh, ứng dụng học tiếng Anh bằng AI,... đang được triển khai, sử dụng trên diện rộng và mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Tiếp nối kết quả này, mùa 4 hướng tới sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “thi ý tưởng” sang “tìm kiếm, phát triển giải pháp có khả năng triển khai thực tế”.

Mục tiêu là từng bước hình thành cơ chế để “ý tưởng có người đồng hành, sản phẩm có nơi thử nghiệm và giải pháp được nhân rộng”, đúng với tinh thần “Build Together”.

“Năm nay, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an sẽ mở phòng Lab, phối hợp với Đại học Bách khoa, một số doanh nghiệp tạo lập ngay trước vòng Chung kết. Các đội thi nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ các giảng viên nhà trường, mentor (người hướng dẫn) của doanh nghiệp để có những sản phẩm mang lại giá trị từ cơ sở dữ liệu”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết.

Tại sự kiện, ông Edward Lim, Giám đốc Mạng lưới Ươm mầm khởi nghiệp Block71 Việt Nam, Đại học Quốc gia Singapore, đã chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái quốc tế cho Cuộc thi Data for Life.

Ông Edward Lim, Giám đốc Mạng lưới Ươm mầm khởi nghiệp Block71 Việt Nam, Đại học Quốc gia Singapore. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đây được xác định là một trong những bước đi mới nhằm mở rộng kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ASEAN và quốc tế, tạo thêm nguồn lực để các ý tưởng, giải pháp có cơ hội phát triển và ứng dụng trong thực tế.

“Việt Nam có quy mô, nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ và không gian để xây dựng, thử nghiệm. Singapore có mạng lưới vốn, nền tảng nghiên cứu và khả năng kết nối với thị trường khu vực và toàn cầu”, ông Edward nhận định về tiềm năng hợp tác giữa hai nước qua cuộc thi.

Ra mắt Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ

Cũng tại chương trình, Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ dành cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH chính thức được ra mắt. Cổng được xây dựng nhằm tiếp nhận, kết nối và phát huy các sáng kiến, giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đề án 06.

Sau khi tiếp nhận, sáng kiến sẽ được hiển thị để cộng đồng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến; tác giả có thể tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dựa trên các phản hồi. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Sau giai đoạn tiếp nhận và thảo luận, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp nhận sáng kiến theo từng đợt để Hội đồng đánh giá, chấm điểm và đưa ra kết luận. Những sáng kiến được công nhận sẽ được đưa vào bảng vinh danh, qua đó tiếp tục được giới thiệu và lan tỏa.