Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 12/9 đến 18/9

(VTC News) -

Từ ngày 12/9 đến 18/9, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 500 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ gồm:

- Em Nông Ngọc Điệp trong bài viết “Bố mất, mẹ bỏ đi, bé gái Nùng 15 tuổi gặp nạn, người cô vay 80 triệu cứu cháu”

- Bé Quý Dương trong bài viết “Cậu bé 10 tuổi mắt mờ vẫn đạp xe đi học: Con sợ không thấy đường về với ông bà”

- Chị Nguyễn Thị Vui trong bài viết “Chồng mất, 2 con liên tiếp gặp nạn và tiếng khóc nghẹn của mẹ nghèo nợ 390 triệu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 12/9 đến 18/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.