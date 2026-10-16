'Ác nữ màn ảnh' từng đi bán quần áo vì tai tiếng, U50 sống độc thân sang chảnh

(VTC News) -

Lý Thể Hoa được đánh giá là nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) có tài và sắc nhưng cuộc đời cô gặp nhiều sóng gió. Sau những thăng trầm, nữ diễn viên giờ đây đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

“Mỹ nữ triệu người ghét” trên màn ảnh

Sinh năm 1981, Lý Thể Hoa nổi tiếng với gương mặt đẹp cùng thân hình gợi cảm. Năm 15 tuổi, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của các chuyên gia tìm kiếm tài năng khi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Vẻ đẹp trong veo giúp cô trở thành người mẫu bán thời gian. Với lợi thế là ngoại hình, Lý Thể Hoa nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong vai trò người mẫu quảng cáo.

Năm 17 tuổi, bỏ ngang con đường học đại học để gia nhập làng giải trí vì gia đình làm ăn thua lỗ. Cô bắt đầu công việc của ca sĩ rồi dần chuyển hướng sang điện ảnh.

Lý Thể Hoa thành công với vai diễn phản diện trong “Hoa hồng có gai”.

Cô thành công trong cả hai lĩnh vực mình chọn lựa và trở thành mỹ nhân trong lòng người hâm mộ xứ hương cảng. Trên màn ảnh, cô từng tỏa sáng trong các tác phẩm như Đại nha hoàn, Đại kỳ anh hùng truyện, Đỗ Lạp Lạp thăng chức kí...

Vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lý Thể Hoa chính là Vương Chiêu Quân ra mắt năm 2008. Ngoài ra, cô cũng từng gây sốt khi hóa thân thành vai phản diện Ngải Lợi trong Hoa hồng có gai. Vì khả năng diễn vai phản diện quá xuất sắc, cô thậm chí được người hâm mộ gọi là “mỹ nữ triệu người ghét”.

Sự nghiệp “đóng băng” vì scandal

Thời kỳ đỉnh cao, Lý Thể Hoa gần như thống trị giới giải trí trong hầu hết các lĩnh vực như điện ảnh, ca hát và thời trang. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, cô bị đóng băng hoạt động. Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên từ chối tuân thủ “quy tắc ngầm” nên nhà sản xuất nổi giận, ra lệnh trừng phạt.

Năm 2006, cô vướng vào scandal lớn trong sự nghiệp khi bị tố “bán thân”. Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Thể Hoa bị giám đốc của điện ảnh Hoàn Vũ là Lâm Tiểu Minh trả thù.

Ồn ào khiến sự nghiệp của người đẹp dừng chân tại chỗ. Thời điểm này, Lý Thể Hoa phải ra đường bán quần áo nhằm kiếm sống qua ngày. Nữ diễn viên từng thừa nhận đây là khoảng thời gian cơ cực nhất trong cuộc đời mình.

Mỹ nhân đình đám từng phải đi bán quần áo lề đường để mưu sinh.

Trong giai đoạn khó khăn, cô gặp được nữ đại gia Triệu Tuyết Anh - vợ của giám đốc Lâm Tiểu Minh. Bà giúp cô trả nợ, kết thúc hợp đồng với công ty điện ảnh Hoàn Vũ để tiếp tục phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Đổi lại, cô đưa ra những bằng chứng có lợi cho bà trong cuộc chiến ly hôn với giám đốc Lâm Tiểu Minh.

Từ năm 2011, Lý Thể Hoa có nhiều bước đột phá trong sự nghiệp. Thành công của những tác phẩm giúp cát-xê của Lý Thể Hoa tăng nhiều lần và nhanh chóng lấy lại danh tiếng.

Năm 2023, Lý Thể Hoa tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nhưng sớm dừng bước đầy đáng tiếc.

U50 độc thân giàu có

Bên cạnh sự nghiệp, Lý Thể Hoa được xem là mỹ nhân lận đận chuyện tình duyên. Cô từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng không tìm được một bến bờ hạnh phúc.

Năm 2019, mỹ nhân họ Lý thông báo kết hôn với chủ của một tập đoàn thép ở tuổi 36. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn một năm. Theo một số nguồn tin, Lý Thể Hoa ly hôn chồng vì bất đồng quan điểm sống.

Sau ly hôn, Lý Thể Hoa sống kín tiếng, tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhờ sự mát tay và nhạy bén nắm bắt thị trường, cô nhanh chóng trở nên giàu có.

Lý Thể Hoa trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 45.

Thời gian qua, cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh du lịch xa xỉ khắp thế giới, sở hữu nhiều món đồ hiệu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi 45, Lý Thể Hoa vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, gợi cảm như xưa.

Trải qua nhiều mối tình, Lý Thể Hoa giờ đây chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Mỹ nhân thậm chí từng cho biết được nhiều trai trẻ theo đuổi, song chưa tìm được đối tượng phù hợp để hẹn hò.