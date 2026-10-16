Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường năm 2026

(VTC News) -

Đền Đôi Cô: Điểm đến văn hóa, tín ngưỡng giàu bản sắc

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Đền Đôi Cô Cam Đường - Kết nối cội nguồn, dựng xây quê hương”. Đây là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di tích, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh phường Cam Đường đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Đền Đôi Cô phường Cam Đường năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ 20/10 đến 23/10/2026.

Đền Đôi Cô là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trải qua thời gian, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa, tín ngưỡng giàu bản sắc của người dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính và gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng phát triển.

Việc tổ chức Lễ hội Đền Đôi Cô hàng năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và tín ngưỡng đặc sắc

Khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là Giải đua xe đạp Lễ hội Đền Đôi Cô diễn ra vào ngày 18/10/2026, thu hút các vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và quảng bá cảnh quan, hình ảnh và tiềm năng du lịch của phường Cam Đường.

Bên cạnh đó, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm như Lễ tế dân gian (14h00-15h30 ngày 21/10); nghi thức dâng hương sang canh (23h30 ngày 21/10 đến 00h30 ngày 22/10); nghi thức nhân ngày giỗ Nhị vị Thánh Cô, lễ cúng giỗ và dâng hương thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và những ước nguyện tốt đẹp về bình an, hạnh phúc.

Hoạt động được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, bảo đảm phù hợp với truyền thống và quy định hiện hành.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và tín ngưỡng đặc sắc.

Lễ khai mạc trọng thể diễn ra từ 8h30-10h30 sáng 22/10/2026, cùng các hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống diễn ra xuyên suốt đến ngày 24/10/2026.

Không khí lễ hội càng thêm phần rộn ràng với chương trình Giao lưu các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng vào tối 21/10/2026. Chương trình quy tụ các câu lạc bộ văn nghệ bản sắc, các khu dân cư và nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội với nhiều tiết mục đặc sắc, tiêu biểu như điệu múa Then của đồng bào Tày Chiềng On.

Bên cạnh đó là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương từ ngày 21/10 đến 22/10/2026 sẽ trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực truyền thống, góp phần đẩy mạnh giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Thông qua Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026, phường Cam Đường hướng tới phát huy hiệu quả giá trị di tích, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.