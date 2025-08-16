Đăng ký tham dự trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân sẽ được xuyên không thời gian chứng kiến thời khắc thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động đến nghẹt thở, vỡ oà trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào, cùng vung tay thề bảo vệ Tổ quốc.

Để tham dự triển lãm, bạn hãy thực hiện theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Truy cập website của chương trình

https://thoikhacthienglieng.vtcnews.vn/

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo quy định của BTC để tham dự triển lãm

Điền đầy đủ thông tin theo quy định của BTC để tham dự triển lãm

Bước 3: Kiểm tra các thông tin đã đăng ký, sau đó ấn nút Đăng ký ngay để hoàn tất. Kiểm tra email để nhận mã QR.

Đăng ký thành công.

Thời gian đăng ký online: Từ 16/8 đến 21/8/2025.

Lưu ý khi check-in: Quý khách vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đăng ký.

Nếu bạn chưa đăng ký online, vẫn có thể làm thủ tục trực tiếp tại cổng vào.

Link đăng ký chỉ áp dụng cho chương trình diễn ra từ ngày 19–21/8/2025 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số. Triển lãm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước. Khách tham quan sẽ tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox. Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.