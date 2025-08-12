Rưng rưng xúc động khi xuyên không thời gian, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

(VTC News) -

10 phút sau trải nghiệm "xuyên không thời gian" quay trở về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc vào ngày 2/9/1945, Hoàng Minh Hiếu hay còn được biết đến là TikToker "Hiếu Hoàng Giải Tick" vẫn còn quá đỗi xúc động.

Trải nghiệm lịch sử chân thật nhất

“Sau khi trải nghiệm thước phim về ngày Quốc khánh 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo, mình vô cùng kinh ngạc. Bản thân từng xem các thước phim về sự kiện lịch sự này thông qua sách báo, tivi và trên mạng. Tuy nhiên, khi được các tư liệu lịch sử được tái hiện lại bằng kính VR, mình phải công nhận là vô cùng chân thật, chưa đâu có được”, Hiếu chia sẻ cảm nghĩ.

Tiktoker Hoàng Minh Hiếu và Tiktoker Thu Hằng trải nghiệm công nghệ tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Minh Hiếu là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm Triển lãm công nghệ tái hiện lịch sử Trở về thời khắc thiêng liêng. Triển lãm là hành trình “xuyên không” thời gian đặc biệt, nơi người tham quan có cơ hội trở về thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo (VR) tiên tiến. Người trải nghiệm có thể tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng cử chỉ và hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử sống động.

Người xem sẽ được quay ngược thời gian đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động đến nghẹt thở, vỡ oà trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào, cùng vung tay thề bảo vệ Tổ quốc.

Là một chuyên gia chia sẻ trong lĩnh vực công nghệ, Hiếu từng nhiều lần được thử nghiệm công nghệ thực tế ảo. Tuy nhiên, khi đến với trải nghiệm lịch sử lần này, Hiếu cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

TikToker Hoàng Minh Hiếu chia sẻ.

Anh cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên, mình được nhập vai vào nhân vật lịch sử trong sự kiện trọng đại 80 năm trước. Cảm giác được trải nghiệm bầu không khí rất thiêng liêng và hào hùng của dân tộc khiến bản thân choáng ngợp. Mỗi thước phim, lời nói, mỗi hình ảnh, âm thanh được tái hiện tạo cảm giác là mình đang đứng ở Quảng trường Ba Đình, nghe từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập”.

Cũng trong buổi đầu tiên trải nghiệm tái hiện lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo, Nguyễn Thu Hằng chủ kênh TikTok Hang Thu Nguyen Daily không giấu được sự xúc động: “Mình cảm giác như đang thực sự đứng ở đấy, tiếng động, cảnh vật xung quanh rất chân thực. Điều mình thích nhất là sự sống động khi có thể quay 360 độ, nhìn toàn cảnh vật xung quanh”.

Lịch sử mới mẻ qua lăng kính công nghệ

Sau khi tháo kính VR, Thu Hằng lập tức nhắn tin để chia sẻ cảm nghĩ và rủ bạn bè, gia đình hẹn cùng tham dự khi sự kiện chính thức được ra mắt. Cô chắc chắn đây là một trải nghiệm “trở về quá khứ” mà nhiều bạn trẻ không thể bỏ lỡ, đặc biệt là những người yêu thích lịch sử.

“Chắc chắn mình sẽ mời người thân bạn bè đến trải nghiệm khi dự án chính thức mở cửa rộng rãi. Đây là một dự án tuyệt vời. Dự án không chỉ thu hút những người trẻ, mà còn là cả những thế hệ lớn hơn, bố mẹ ông bà mình quay trở lại cảm giác 80 năm về trước”, Thu Hằng tâm sự.

Tiktoker Thu Hằng.

Đồng quan điểm với Thu Hằng, Minh Hiếu nói thêm: “Mình sẽ rủ thêm không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà cả ông bà, bố mẹ đến trải nghiệm. Thế hệ đi trước chưa hiểu rõ và biết về công nghệ thực tế ảo rất thú vị này. Bố mẹ mình cũng chưa được trải qua ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945. Chắc chắn, cả hai sẽ vô cùng thích thú khi có góc nhìn mới về lịch sử và công nghệ ở thời điểm hiện tại”.

Ngày 6/8/2025, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News đã tổ chức buổi vận hành thử nghiệm Triển lãm công nghệ tái hiện lịch sử Trở về thời khắc thiêng liêng.

Các chuyên gia đều đánh giá cao ý tưởng tái hiện sự kiện lịch sử mùng 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo và AI. Sản phẩm mang lại trải nghiệm mới mẻ, có chiều sâu cảm xúc và có khả năng khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đây được xem là hướng đi sáng tạo, phù hợp với nhu cầu tiếp cận lịch sử của thế hệ trẻ trong thời đại số. Sản phẩm có tiềm năng vươn xa, không chỉ phục vụ trong nước mà còn giới thiệu lịch sử dân tộc ra quốc tế qua công nghệ hiện đại.

Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do từ 8h ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.