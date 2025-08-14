'Xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập: Chạm vào lịch sử theo cách của người trẻ

(VTC News) -

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng là hành trình “xuyên không” thời gian đặc biệt, nơi người tham quan có cơ hội trở về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc – thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chạm vào lịch sử theo cách của người trẻ

Tiến sĩ Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Bros, ủy viên Hội đồng chuyên môn cố vấn của triển lãm - lần đầu trải nghiệm dự án VR tái hiện thời khắc 2/9/1945. Ông kể: “Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp trải nghiệm qua kính VR để cảm nhận. Trước đây, chỉ xem trên những hình ảnh 2D thì cảm xúc rất khác. Hôm nay, cảm giác như mình thực sự được đứng vào không gian ấy – dù biết là tái hiện, là dựng lại – nhưng vẫn có cảm xúc như đang sống trong ngày 2/9/1945 lịch sử”.

Tiến sĩ Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Bros, ủy viên Hội đồng chuyên môn cố vấn của triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Ông nhìn nhận, giới trẻ không hề thờ ơ với lịch sử như nhiều người nghĩ. “Họ không còn thoả mãn với việc chỉ xem lại những thước phim tư liệu, hình ảnh hay tài liệu cũ, mà muốn trải nghiệm theo cách họ trải nghiệm cuộc sống hiện nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ là điều tất yếu – gần như không còn sự lựa chọn nào khác”.

Theo TS. Lê Quốc Vinh, VR, AR hay trí tuệ nhân tạo không chỉ làm lịch sử bớt khô khan, mà còn là “chìa khoá” giúp chạm đến trái tim giới trẻ. Ông tin triển lãm sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ khát khao “trở thành một phần của thời khắc lịch sử” và sức hút vốn có của công nghệ hiện đại.

“Tại sao không mang công nghệ ra phố, vào các không gian công cộng? Hãy tạo điều kiện để giới trẻ có thể trực tiếp bước vào thời khắc lịch sử qua những trải nghiệm sống động và đầy cảm xúc”, ông nói.

Từng khung hình là một lời gửi gắm

TS. Cao Minh Thắng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – chia sẻ về tâm huyết phía sau dự án. Ông nói: “Chúng tôi coi việc ứng dụng công nghệ để truyền tải những giá trị lịch sử đến cộng đồng là một sứ mệnh quan trọng”.

Với ông, VR không chỉ là công cụ trình chiếu, mà là cánh cửa đưa người xem “đắm chìm trong bối cảnh của lễ Độc lập. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước”.

TS. Cao Minh Thắng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Để tái hiện một sự kiện lớn trong thời gian gấp rút, nhóm đã huy động đội ngũ nhân sự chất lượng cao, mời nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa, công nghệ tham gia.

“Chúng tôi cũng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang thiết bị, bao gồm máy tính xử lý đồ họa chất lượng cao, kính thực tế ảo tốt nhất hiện nay. Tất cả nhằm mục tiêu truyền tải, tái hiện lịch sử một cách chân thực nhất, sống động nhất đến với công chúng”, TS Thắng chia sẻ.

Lịch sử sống động trong thời đại số

Theo các chuyên gia, để lịch sử đến gần hơn với giới trẻ, cần thay đổi cách kể. Không chỉ là hình ảnh tĩnh hay lời thuyết minh, mà là những trải nghiệm mà người trẻ có thể “bước vào”, tương tác, cảm nhận bằng tất cả giác quan.

Để lịch sử đến gần hơn với giới trẻ hãy mang đến trải nghiệm mà người trẻ có thể “bước vào”, tương tác, cảm nhận bằng tất cả giác quan.

Như lời TS. Lê Quốc Vinh: “Muốn lan tỏa lịch sử, hãy để giới trẻ được trực tiếp bước vào không gian ấy”. Còn TS. Cao Minh Thắng khẳng định: “Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, cộng đồng sẽ có được một trải nghiệm không chỉ thú vị, mà còn chân thực, đầy xúc động về ngày lễ Độc lập thiêng liêng của dân tộc”.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng vì thế không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là một cây cầu – nối từ trang sử vàng của dân tộc tới trái tim người trẻ hôm nay, bằng chính ngôn ngữ của thế hệ họ.

Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do từ 8h ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.