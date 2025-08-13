Bùng nổ cảm xúc lần đầu 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Chiều 13/8, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), 100 KOLs, sinh viên là những người đầu tiên được trải nghiệm đeo kính thực tế ảo VR, trở về thời điểm chiều 2/9/1945, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Trước đó, trên mạng xã hội, thông tin về triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng trẻ.
Ngay trong buổi ra mắt, nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để được trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng''.
Các bạn trẻ lần lượt được “bước qua cánh cổng công nghệ” và quay ngược thời gian đứng giữa biển người năm 1945, lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng, người trẻ được cùng hô vang lời thề giữ nước cùng hàng vạn người dân.
Bạn Ngô Đức Duy, nhà sáng tạo nội dung xúc động chia sẻ: “Dự án này rất ý nghĩa khi kết hợp công nghệ cao với hình ảnh lịch sử, tái hiện chân thực khoảnh khắc trọng đại của dân tộc. Khoảnh khắc giọng nói Bác Hồ vang lên khiến mình vô cùng xúc động. Trước khi đến đây, mình thấy rất nhiều bạn trẻ chia sẻ dự án này, đó là tín hiệu rất vui vì giá trị lịch sử được lan tỏa mạnh mẽ”.
Bạn Đặng Thu Hà, nhà sáng tạo nội dung cho biết vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi: “Ban đầu em hơi run khi bước lên sân khấu trải nghiệm, nhưng khi hình ảnh hiện ra, em cảm giác như đang đứng giữa đồng bào mình ở Quảng trường Ba Đình. Nhờ công nghệ 3D, em thấy được mọi khung cảnh xung quanh. Đến khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, em thực sự xúc động. Khoảnh khắc tất cả mọi người hô vang ‘Xin thề!’, em cũng muốn hô thật to”.
Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng'' cho phép người tham quan đeo kính VR, tự do di chuyển trong không gian ảo 3D và tương tác bằng hành động.
Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ, từ lễ đài, khán đài đến dòng người hò reo, vỗ tay.
Âm thanh, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện, khiến người trải nghiệm như thực sự trở thành một phần của lịch sử.
Hình ảnh được thiết kế, tư vấn bởi đội ngũ họa sĩ, chuyên gia đồ họa, nhà điêu khắc nhiều kinh nghiệm.
Sau khi tháo kính VR, bạn Hải Triều choáng ngợp khi ''xuyên không'', trở về thời khắc thiêng liêng mùa thu năm 1945, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Cảm giác tự hào xen lẫn xúc động ấy càng dâng trào khi lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đang đến gần.
Nhiều bạn trẻ hào hứng ''check-in'' với kính VR trong buổi đầu trải nghiệm.
Trang Anh – một trong những người trẻ tham gia trải nghiệm, bày tỏ mong muốn sớm chia sẻ, lan tỏa triển lãm này đến bạn bè và gia đình, để mọi người đều có cơ hội trở về khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.
Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do từ 8h00 ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.
Bình luận