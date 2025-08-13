Bùng nổ cảm xúc lần đầu 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Bạn Đặng Thu Hà, nhà sáng tạo nội dung cho biết vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi: “Ban đầu em hơi run khi bước lên sân khấu trải nghiệm, nhưng khi hình ảnh hiện ra, em cảm giác như đang đứng giữa đồng bào mình ở Quảng trường Ba Đình. Nhờ công nghệ 3D, em thấy được mọi khung cảnh xung quanh. Đến khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, em thực sự xúc động. Khoảnh khắc tất cả mọi người hô vang ‘Xin thề!’, em cũng muốn hô thật to”.