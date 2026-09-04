Loạt sao Việt bừng sáng khi 'chinh chiến' tại các sân chơi âm nhạc quốc tế

(VTC News) -

Trong vài năm gần đây, nhiều ca sĩ Việt chủ động bước vào những cuộc thi âm nhạc quy tụ nghệ sĩ từ nhiều quốc gia. Mỗi người lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung là mang theo âm nhạc, hình ảnh và dấu ấn văn hóa Việt Nam ra sân khấu quốc tế.

Đăng Khôi

Mới nhất, Đăng Khôi trở thành cái tên được chú ý khi tham gia Silk Way Star 2026, chương trình ca hát quốc tế ghi hình tại Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Anh là một trong 12 giọng ca góp mặt ở mùa thi năm nay, bên cạnh các thí sinh đến từ Kazakhstan, Georgia, Kyrgyzstan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga, Serbia, Brazil, New Zealand và Trung Quốc. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phối hợp với Tổ hợp Phát thanh và Truyền hình của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan tổ chức, hướng tới mục tiêu sử dụng âm nhạc như cầu nối giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên Con đường Tơ lụa.

Đăng Khôi tham gia tranh tài tại Trung Quốc, mang theo hình ảnh và những giá trị văn hóa Việt Nam.

Xuất hiện ở sân chơi có nhiều nghệ sĩ đến từ những thị trường âm nhạc khác nhau, Đăng Khôi cho biết anh muốn giới thiệu nét đẹp của quê hương thông qua các phần trình diễn.

Anh mang theo chiếc nón lá được thiết kế với họa tiết rồng vàng, gợi nhắc hình ảnh quen thuộc của làng quê và văn hóa Việt. Nam ca sĩ còn chuẩn bị nhiều nón lá để tặng ban giám khảo và các thí sinh khác. Món quà mang theo thông điệp về sự hiếu khách, đồng thời thể hiện mong muốn đưa hình ảnh gần gũi của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đăng Khôi cùng ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập luyện và đầu tư cho âm nhạc, vũ đạo cũng như hình ảnh sân khấu. Chia sẻ về quyết định tham dự, Đăng Khôi xem sân chơi quốc tế là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn sau một thập kỷ gần như tạm gác sự nghiệp ca hát: “Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vì cuộc đời chẳng còn mấy lần 10 năm để thử thách bản thân và làm những điều mới mẻ”.

Đây là một bước đi khác với hình ảnh quen thuộc của Đăng Khôi trong nhiều năm qua. Nam ca sĩ từng ghi dấu với loạt ca khúc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh và trở lại... được khán giả trẻ chú ý sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024.

Đức Phúc

Trước Đăng Khôi, Đức Phúc đã tạo nên thành tích nổi bật nhất trong nhóm nghệ sĩ Việt bước ra đấu trường âm nhạc quốc tế thời gian gần đây.

Tháng 9/2025, anh đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025 tại Moscow, Nga và giành ngôi quán quân với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Đây cũng là lần đầu Việt Nam tham dự sân chơi âm nhạc quốc tế này.

Đức Phúc giành ngôi quán quân Intervision 2025 với tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Việt.

Điểm đáng chú ý trong lựa chọn của Đức Phúc là việc kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa Việt. Phù Đổng Thiên Vương được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, qua đó kể câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt.

Chiến thắng giúp Đức Phúc nhận giải thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Sau cuộc thi, anh còn phát hành phim tài liệu ghi lại quá trình chuẩn bị. Một số chia sẻ hậu trường cho thấy cuộc thi cũng đặt anh trước không ít áp lực, từ việc chuẩn bị tiết mục đến những ý tưởng dàn dựng phải thay đổi vào phút chót.

Phương Mỹ Chi

Với Sing! Asia 2025, lần đầu tiên nữ ca sĩ sinh năm 2003 tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật của chương trình.

Phương Mỹ Chi liên tục sử dụng chất liệu dân gian Việt Nam trong các tiết mục như Buôn trăng, Rock hạt gạo, Lý Bắc Bộ hay Bóng phù hoa, kết hợp trang phục, đạo cụ và ngôn ngữ sân khấu mang đậm dấu ấn Việt

Phương Mỹ Chi gây chú ý tại Sing! Asia 2025 khi liên tục đưa chất liệu dân gian vào các màn trình diễn.

Tại vòng bán kết, Phương Mỹ Chi cùng nghệ sĩ Trung Quốc Kelou trình diễn màn kết hợp Túy âm và Lục hải vi vương, đưa cải lương Việt Nam và hí kịch Trung Quốc vào cùng một tiết mục.

Nữ ca sĩ sau đó tiến vào chung kết và giành hạng ba, chỉ kém người đứng thứ hai 0,8 điểm. Thành tích này giúp Phương Mỹ Chi trở thành một trong những đại diện Việt Nam có thứ hạng cao tại một cuộc thi âm nhạc quy mô châu Á.

Điểm đáng nói trong hành trình của Phương Mỹ Chi không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở cách cô tạo dấu ấn bằng bản sắc. Thay vì cố gắng hòa mình hoàn toàn vào thị trường sở tại, nữ ca sĩ biến chất liệu Việt Nam thành lợi thế cạnh tranh.

Chi Pu

Trước Phương Mỹ Chi, Chi Pu từng tạo ra một trong những dấu mốc ấn tượng nhất của nghệ sĩ Việt tại thị trường Trung Quốc khi tham gia Đạp gió 2023.

Là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình, Chi Pu gây chú ý bằng khả năng trình diễn, vũ đạo và việc liên tục thay đổi hình ảnh qua từng vòng công diễn. Cô chưa từng rời khỏi Top 10 trong suốt hành trình và cuối cùng đứng thứ 6 chung cuộc, qua đó giành suất ra mắt cùng nhóm nhạc gồm 11 nghệ sĩ.

Chi Pu tạo dấu ấn tại Đạp gió 2023, tiến vào nhóm chiến thắng và tiếp tục hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Chi Pu còn nhận thêm hai giải phụ, trong đó có giải Sân khấu xuất sắc nhất dành cho màn trình diễn Shut Up & Dance.

Sau chương trình, Chi Pu tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc. Thành công của cô cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần mở ra sự chú ý lớn hơn đối với các nghệ sĩ Việt muốn thử sức tại thị trường giải trí tỷ dân.

Đến năm 2025, khi Phương Mỹ Chi xuất hiện ở Sing! Asia, truyền thông và khán giả Trung Quốc đã có một mức độ nhận diện nhất định với nghệ sĩ Việt, khiến hành trình của cô được đặt cạnh thành công trước đó của Chi Pu.

Trang Pháp

Trang Pháp cũng là một trong những nghệ sĩ Việt tạo được dấu ấn qua Đạp gió. Năm 2024, cô giữ vai trò trưởng nhóm LUNAS, nhóm được thành lập sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tại Việt Nam.

Sau thành công tại Việt Nam, Trang Pháp tiếp tục có cơ hội xuất hiện trên sân khấu Đạp gió bản Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Trang Pháp thử sức tại Đạp gió 2026, ghi dấu với khả năng hát, rap, sáng tác và trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Trang Pháp được đánh giá có lợi thế khi sở hữu khả năng ca hát, sáng tác, rap và vũ đạo. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu thực tế, cô từng sáng tác nhạc cho nhiều phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ, Gái già lắm chiêu và Âm mưu giày gót nhọn.

Tuy nhiên, Trang Pháp không giành được suất vào đội hình cuối cùng tại chung kết Đạp gió Trung Quốc 2026. Cô xếp hạng thứ 19 trong số 23 “chị đẹp” vào chung kết.