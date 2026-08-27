Đang giữ khoảng cách an toàn nhưng xe khác chen ngang có bị phạt?

(VTC News) -

(Nguồn: VTV)

Thông tin Cục CSGT, Bộ Công an xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thu hút sự quan tâm của người dân.

Nhiều tài xế thắc mắc đang giữ khoảng cách khi chạy trên cao tốc nhưng xe khác chen ngang, cắt đầu hoặc phanh gấp thì xử lý thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, dữ liệu điện tử sẽ chứng minh hoàn toàn vi phạm.

“Với lỗi khách quan chúng tôi sẽ xem xét không xử lý với xe đi sau không giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Đồng thời, chúng tôi sẽ xem xét xử lý những xe đi chen ngang vào ở hành vi vượt, chuyển làn không đúng quy định hoặc không giữ khoảng cách với xe phía trước”, Thượng tá Phạm Đức Đông cho hay.

Với lỗi không giữ khoảng cách an toàn, bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để xác định được mốc đủ điều kiện an toàn và chủ động giữ khoảng cách an toàn, theo Thượng tá Phạm Đức Đông, trên tất cả các tuyến cao tốc hiện nay đều có vạch kẻ cảnh báo về khoảng cách tối thiểu giữa phương tiện phía trước và phía sau để đảm bảo an toàn.

Tới đây Cục CSGT sẽ đề nghị ngành xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý cầu đường kẻ nhiều vạch cảnh báo này hơn giúp người tham gia giao thông nhận biết, chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh các vụ giao thông đáng tiếc xảy ra.

“Trước kia công nghệ còn hạn chế, công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm chưa được quan tâm. Gần đây chúng tôi áp dụng công nghệ, lắp đặt thiết bị hiện đại như camera AI ghi nhận hành vi vi phạm này, đảm bảo đủ chứng cứ, dữ liệu rõ ràng, khẳng định rằng chắc chắc tính được tốc độ, khoảng cách, thời gian vi phạm, loại phương tiện, biển số xe vi phạm, từ đó áp dụng để xử lý”, Thượng tá Đông nhấn mạnh.

Xử phạt dựa trên hoàn cảnh cụ thể

Theo đại diện Cục CSGT trước khi lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dữ liệu điện tử để xác định phương tiện có vi phạm hay không.

“Đối với các trường hợp phương tiện chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm giảm khoảng an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm”, đại diện Cục CSGT giải thích.

Lực lượng chức năng trích xuất hệ thống dữ liệu để chứng minh tài xế vi phạm.

Điểm quan trọng là quy định hướng tới hành vi của phương tiện đang chạy trên cùng một làn đường và chủ động không duy trì khoảng cách theo quy định, chứ không phải mọi thời điểm khoảng cách giữa hai xe giảm xuống dưới mức tối thiểu đều bị xử phạt.

Quy định về khoảng cách an toàn được đặt ra nhằm tạo đủ không gian và thời gian để phương tiện phía sau xử lý khi xe phía trước gặp tình huống bất ngờ, thay vì yêu cầu tài xế phải duy trì một khoảng cách cố định bất chấp mọi biến động của giao thông. Lực lượng chức năng không xử lý vi phạm trong các tình huống bất khả kháng, sự cố.

Một tình huống phổ biến khác xảy ra khi cao tốc đang đi lại bình thường nhưng phía trước bất ngờ có sự cố hoặc ùn tắc, khiến khoảng cách giữa các xe trong thời điểm nhất định thấp hơn mức tối thiểu.

Theo đại diện Cục CSGT, trường hợp này không bị tính là vi phạm nếu khoảng cách bị thu hẹp do tình huống bất ngờ, bắt buộc phải xử lý để bảo đảm an toàn.

Mục đích của quy định về khoảng cách an toàn là giúp phương tiện phía sau có đủ khoảng cách để phản ứng khi xe phía trước gặp sự cố.

Đồng thời, việc xử lý vi phạm này được áp dụng trong điều kiện giao thông bình thường, không xảy ra các tình huống bất khả kháng, sự cố. Lực lượng chức năng không xử phạt máy móc đối với những tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi đột ngột.

Trong trường hợp xe vượt, rồi chuyển trở lại làn phải, khoảng cách với phía trước hoặc phía sau có thể thay đổi ngay khi quá trình nhập làn diễn ra. Theo cơ quan chức năng, đây cũng là trường hợp cần xem xét theo diễn biến thực tế. Việc chuyển làn, nhập làn có thể khiến khoảng cách giữa các phương tiện thay đổi đột ngột.

Do đó, không thể chỉ căn cứ vào một thời điểm khoảng cách giảm xuống dưới mức quy định để kết luận xe vi phạm. Lực lượng CSGT sẽ sử dụng các dữ liệu điện tử để xác định toàn bộ quá trình và hoàn cảnh cụ thể.