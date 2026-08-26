Phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc: Đường ùn tắc, tài xế xử lý thế nào?

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày mai (27/8), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; tốc độ từ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ từ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ từ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.

Đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Đình Hiếu)

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế để bảo đảm an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Lực lượng CSGT sẽ dùng camera thông minh để giám sát việc chấp hành của tài xế. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đại diện Cục CSGT khẳng định, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để “làm khó” tài xế, mà nhằm tạo một thói quen an toàn, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường việc ứng dụng hệ thống camera giám sát thông minh và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm.

Số liệu từ Cục CSGT cho thấy lỗi vi phạm cự ly này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc hiện nay.