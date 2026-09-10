Đại diện Việt Nam giành Á vương 4 tại Manhunt International 2026

(VTC News) -

Chung kết Manhunt International 2026 vừa diễn ra tại Sri Lanka với màn tranh tài của 36 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ.

Sau những phần thi, Dylan Palmerini đến từ Pháp giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á vương 1 thuộc về Ấn Độ, Á vương 2 là đại diện Puerto Rico, Á vương 3 thuộc về Nigeria và Trần Tiến Dũng của Việt Nam giành ngôi Á vương 4.

Ngoài ra, Tiến Dũng cũng nhận giải thưởng phụ Best Asian Model (Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á).

Trần Tiến Dũng giành Á vương 4 tại Manhunt International 2026.

Chia sẻ về kết quả, Trần Tiến Dũng cho biết vừa vui vừa tiếc nuối vì anh đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất. Tuy vậy khi Việt Nam được gọi tên vào Top 5, anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn với thành quả sau thời gian chuẩn bị.

Nhìn lại hành trình tại Manhunt International 2026, Tiến Dũng cho rằng sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần không bỏ cuộc giúp anh tiến sâu. Nam người mẫu tập trung cho nhiều khía cạnh, từ hình ảnh, thời trang, thể lực, giao tiếp đến cách giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam.

Tại cuộc thi, anh duy trì phong cách lịch lãm, mạnh mẽ trong các hoạt động. Sau danh hiệu Á vương quốc tế, Tiến Dũng muốn xem vị trí này như bước đệm để tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Người mẫu cũng cho biết điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa thể mang danh hiệu cao nhất về Việt Nam. Tuy vậy, anh không muốn xem kết quả là một thất bại.

“Tôi chọn nhìn nó như một bài học để hiểu rằng mình còn có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn”, anh nói.

Top 5 Manhunt International 2026.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Phú Thọ. Anh cao 1m86, nặng 79 kg, số đo 109-85-103 cm. Người mẫu tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng làm giám đốc marketing cho một chuỗi phòng tập trước khi theo đuổi nghề người mẫu.

Tháng 12/2025, Tiến Dũng vượt qua gần 40 thí sinh để giành chiến thắng Manhunt Vietnam, đồng thời nhận giải phụ “Người có hình thể đẹp nhất”.