Điều ít biết về chàng trai quê Phú Thọ vừa đăng quang Manhunt Vietnam 2025

(VTC News) -

Đêm chung kết cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tối 16/12 với màn tranh tài của 36 thí sinh. Chiến thắng thuộc về Trần Tiến Dũng, quê Phú Thọ. Ngoài ra, anh còn nhận giải thưởng phụ "Nam vương có hình thể đẹp nhất".

Trần Tiến Dũng đăng quang Manhunt Vietnam 2025.

Tân nam vương sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m86, nặng 81kg, số đo 109-85-103 (cm). Trần Tiến Dũng tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Anh là người mẫu tự do, từng là giám đốc marketing một chuỗi phòng tập.

Khi đến Manhunt Vietnam 2025, Tiến Dũng đặt sự quyết tâm rất cao. Anh tập luyện để giảm 6kg. Ít ai biết, Tiến Dũng đã xin nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chuẩn bị cho cuộc thi. Trước đó, anh từng dừng chân ở Top 20 cuộc thi Mister Vietnam 2024.

Tân nam vương Manhunt Vietnam sở hữu ngoại hình nam tính.

Tại đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Trước câu hỏi liên quan đến vấn đề lừa đảo trực tuyến, nam vương cho biết các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật.

Theo anh, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm. Mức xử phạt với hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt những tình trạng tiêu cực hiện nay.

Với chiến thắng này, Trần Tiến Dũng sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Ngoài danh hiệu Nam vương được trao cho Trần Tiến Dũng, các Á vương 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt trao cho người mẫu Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao danh hiệu Nam vương Quốc tế Việt Nam cho Nguyễn Văn Hoàng (Đồng Nai). Anh sẽ đại diện Việt Nam thi Mister International dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Manhunt Vietnam là cuộc thi nhằm tìm kiếm những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, để đại diện Việt Nam thi Manhunt International.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993. Đây là một trong ba sân chơi lớn dành cho phái mạnh, bên cạnh Mr World và Mister International. Năm 2017, siêu mẫu Ngọc Tình đăng quang trong đêm chung kết ở Thái Lan. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.