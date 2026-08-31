Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World và Mr International. Cuộc thi đánh giá thí sinh ở nhiều tiêu chí như hình thể, trình diễn, giao tiếp, đồng thời đề cao sức khỏe, sự nghiệp và những đóng góp cho cộng đồng.
Việt Nam từng có nhiều thí sinh đi thi như diễn viên - siêu mẫu Bình Minh, người mẫu Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên, trong đó Ngọc Tình đoạt thành tích cao nhất khi đăng quang Manhunt International 2017.
Ngoại hình và học vấn của đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026
(VTC News) -
Nam vương Trần Tiến Dũng sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại cuộc thi Manhunt International 2026.
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