Đà Nẵng thông tin vụ tàu cá mất liên lạc trên biển

(VTC News) -

Theo UBND TP Đà Nẵng, lúc 13h30 ngày 26/8, Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV thông báo tàu cá QNa 90859 TS (dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực) do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú thôn Tam Giang, xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên, bị mất liên lạc.

Tàu cá Đà Nẵng mất liên lạc khi vươn khơi đánh bắt. (Ảnh minh họa)

Tàu cá QNa 90859 TS xuất bến ngày 29/7 từ cảng An Hòa, xã Núi Thành. Vị trí cập nhật lần cuối qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25/8 tại tọa độ 07º50’17”N - 112º20’36”E (cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam), cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Điều kiện thời tiết tại khu vực ghi nhận có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc.

Đồng thời, các đơn vị thông báo tình hình trên đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực II, IV và các lực lượng chức năng để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc.

UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Núi Thành phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phối hợp thông tin, kêu gọi các tàu cá và phương tiện đang hoạt động gần khu vực có tọa độ cuối cùng của tàu QNa 90859 TS tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng thành phố và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS, BĐ 98960 TS hỗ trợ tham gia tìm kiếm.

Lúc 13h25 ngày 28/8, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS, sức khỏe rất yếu. Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai ngay công tác chăm sóc y tế đặc biệt đối với 32 thuyền viên được cứu nạn.

Đến 14h30 ngày 28/8, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS bị nạn từ 2 tàu cá BĐ 98960 TS và BĐ 98848 TS. Tàu KN 472 đang hành trình về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường, các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS tiếp tục tổ chức tìm kiếm số thuyền viên còn lại. Các tàu KN 417, KN 401, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xuất phát hỗ trợ, tham gia tìm kiếm, cứu nạn và đã tiếp cận hiện trường, tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy BĐBP Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu ngư dân còn mất tích.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo cho bà con ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi, bám biển.