8 ngư dân Gia Lai mất liên lạc trên biển

Ngày 29/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin, 1 tàu cá của ngư dân địa phương bị mất liên lạc từ ngày 27/9 khi đang ở ngoài khơi và 1 tàu cá khác bị mắc cạn tại khu vực Trường Sa.

Cụ thể, tàu cá tàu BĐ 97258 do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân khác, hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) ngày 12/9.

Đến 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn 147 hải lý thì mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá mất liên lạc với gia đình nên người nhà đến trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông báo, huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần đó đến để hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Trong sáng nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cũng nhận tin báo từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về một tàu cá khác của tỉnh này bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Hiện thuyền trưởng và 11 thuyền viên trên tàu an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu gặp nạn là tàu BĐ 96732 do ông Ngô Trái (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 8/9 tại Trạm kiểm sát biên phòng Ba Ngòi (Khánh Hòa).

Đến sáng nay tàu này vẫn đang trong trạng thái mắc cạn nhưng đã liên lạc được với một tàu cá gần đó tới hỗ trợ lai dắt. Dự kiến đêm 29/9 khi thủy triều lên cao tàu này sẽ lai dắt tàu cá gặp nạn ra khỏi bãi cạn.