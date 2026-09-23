Đà Nẵng: Hơn 5.000 hộ kinh doanh có 'địa chỉ số', dùng AI quản trị trang web

(VTC News) -

Kết quả này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Phổ cập tên miền quốc gia ”.vn”, theo chính sách hỗ trợ tại Quyết định 507/QĐ-BKHCN. Điểm đáng chú ý là hộ kinh doanh không chỉ được cấp tên miền miễn phí mà còn được kết nối với bản đồ số, website và các công cụ hỗ trợ quản trị AI.

Mở cánh cửa kết nối trên Internet

Theo Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ”.vn” giai đoạn 2026-2030 được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định 507/QĐ-BKHCN, tên miền biz.vn cùng các dịch vụ số đi kèm được hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập trong vòng một năm.

Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc có một trang web riêng không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều người quen bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử nhưng chưa có một địa chỉ trực tuyến riêng để giới thiệu cửa hàng, sản phẩm hay thông tin liên hệ.

Không ít hộ cũng e ngại chi phí thiết kế website, tên miền hoặc không có kỹ năng để tự cập nhật nội dung sau khi website được tạo.

Mô hình được triển khai tại Đà Nẵng hướng tới việc để mỗi hộ kinh doanh có thể nhanh chóng hình thành một “ngôi nhà số”, từ địa chỉ trên Internet đến website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Thái Hữu Lý - Trưởng phòng Phát triển Dịch vụ, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - cho biết: “Điểm mấu chốt là không để hộ kinh doanh nhận một tên miền rồi phải tự tìm cách sử dụng. Tên miền biz.vn cần được gắn ngay với website và các công cụ số thiết thực.

Khi người dân nhìn thấy cửa hàng của mình trên bản đồ, có website để giới thiệu sản phẩm và có thể tự cập nhật nội dung, chính sách hỗ trợ mới thực sự đi vào cuộc sống.”

Theo mô hình này, hộ kinh doanh được hỗ trợ tên miền biz.vn, website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chứng thư bảo mật SSL. Các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” tham gia cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật; VNNIC phát triển nền tảng, công cụ và phối hợp triển khai, trong khi địa phương tổ chức tiếp cận, hướng dẫn người dân.

Trợ lý AI để quản trị trang web

Một vấn đề thường gặp khi hộ kinh doanh bắt đầu chuyển đổi số là có trang web nhưng không duy trì được nội dung.

Với nhiều chủ cửa hàng, việc thay ảnh sản phẩm, cập nhật giá, số điện thoại hay viết lại phần giới thiệu có thể trở thành trở ngại nếu phải sử dụng các công cụ quản trị phức tạp.

Mô hình triển khai tại Đà Nẵng đưa công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo vào quá trình quản trị. Người dùng có thể nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, chẳng hạn muốn đổi tên cửa hàng, bổ sung sản phẩm, sửa giá, thay ảnh hoặc cập nhật thông tin liên hệ.

Công cụ AI hỗ trợ chuyển những yêu cầu này thành các thao tác trên trang, qua đó giảm yêu cầu về kỹ năng kỹ thuật đối với người sử dụng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử vẫn có thể được sử dụng để tiếp cận khách hàng. Trong khi đó, trang web gắn với tên miền biz.vn cung cấp cho hộ kinh doanh một địa chỉ trực tuyến riêng, ổn định để giới thiệu thông tin và kết nối khách hàng.

Đưa cửa hàng của người dân lên bản đồ số

Tại Đà Nẵng, chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đưa Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ vào vận hành tại hkd.danang.gov.vn, kết nối thông tin cơ sở kinh doanh với tên miền biz.vn và website riêng.

Nguồn dữ liệu hộ kinh doanh được cập nhật thường xuyên để xác định đúng đối tượng, theo dõi tiến độ và hạn chế bỏ sót. Việc triển khai được đưa xuống xã, phường thông qua các đầu mối cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng và các kênh thông tin địa phương. Hộ kinh doanh cung cấp các thông tin cơ bản như mã số thuế, tên miền, số điện thoại và mô tả cửa hàng; kết quả được cập nhật trên Dashboard để cơ quan quản lý theo dõi theo từng địa bàn.

Theo kế hoạch, việc có website mới chỉ là bước đầu. VNNIC, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cùng các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình đăng ký, kích hoạt và hỗ trợ sử dụng, đồng thời mở rộng chương trình.

Các hộ kinh doanh được khuyến khích thường xuyên cập nhật thông tin, chia sẻ website trên mạng xã hội, gắn mã QR tại điểm bán và khai thác website trong quảng bá, bán hàng, chăm sóc khách hàng, qua đó từng bước hình thành tài sản số phục vụ kinh doanh lâu dài.