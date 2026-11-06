Cựu lãnh đạo LĐBĐ Bồ Đào Nha: Ronaldo bị tổn thương

(VTC News) -

Việc Cristiano Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 5/11 diễn ra sau những mâu thuẫn giữa anh và HLV Jorge Jesus. Dù nhà cầm quân này dự kiến triệu tập Ronaldo trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, tiền đạo 41 tuổi vẫn quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Theo cựu giám đốc các đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha Carlos Godinho, Ronaldo đã bị tổn thương và muốn ra đi để tránh gây thêm rắc rối.

Chia sẻ với hãng thông tấn Lusa, ông Godinho bày tỏ sự tiếc nuối về cách Ronaldo chia tay đội tuyển. Cựu lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã gửi tin nhắn cảm ơn và tạm biệt tiền đạo này.

Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Mọi chuyện hoàn toàn có thể khác đi. Tôi rất tiếc, đáng ra mọi thứ có thể được giải quyết êm đẹp hơn. Nhưng cuộc sống là vậy, những điều chúng ta không mong muốn hay nghĩ đến vẫn thường xảy ra. Mọi chuyện đã vậy, không thể quay ngược thời gian, không thể tua lại thước phim.

Ronaldo cho rằng giã từ đội tuyển quốc gia lúc này là cách tốt nhất để ra đi mà không gây thêm rắc rối cho bất cứ ai, cả bản thân cậu ấy lẫn liên đoàn. Đó là quan điểm của cậu ấy và đó mới là điều quan trọng”, ông Godinho bày tỏ.

Theo cựu lãnh đạo này, ông không trực tiếp nắm được những diễn biến nội bộ dẫn đến mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, qua những thông tin được biết và sự am hiểu về tiền đạo sinh năm 1985, ông cho rằng Ronaldo đã bị tổn thương bởi cách sự việc diễn ra.

“Từ những gì tôi biết, tôi nghĩ cậu ấy đã bị tổn thương bởi cách toàn bộ sự việc diễn ra. Ronaldo luôn là người đầu tiên đến phòng thay đồ, chuẩn bị và bắt đầu tập luyện. Nhưng hôm ấy, Ronaldo lại xuất hiện trên sân với cốc cà phê và liên tục nhìn vào điện thoại. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lập tức nghi ngờ rằng đã có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra.

Theo cậu ấy, đã có chuyện không nên xảy ra, nhưng tôi không biết chi tiết cụ thể. Chúng ta đều biết những khoảnh khắc tuyệt vời mà Ronaldo mang đến, những bàn thắng, niềm vui, cả nỗi buồn và những thời điểm không mấy hạnh phúc. Nhưng đó là điều bình thường trong cuộc sống của chúng ta và cả cậu ấy nữa.

Tôi muốn chúc Ronaldo và gia đình một tương lai tốt đẹp”, ông Godinho nói.