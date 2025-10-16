Công an cứu du khách nước ngoài đuối nước ở biển Khánh Hòa

(VTC News) -

Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã kịp thời cứu nạn, đưa một nam du khách ngoại quốc bị đuối nước trên biển Nha Trang lên bờ an toàn.

Khoảng 14h30 chiều 16/10, Đội cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc một du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển gần công viên Bạch Đằng, ngay khu vực gần trụ sở đơn vị.

Thời điểm cảnh sát đường thủy kịp thời tiếp cận du khách nước ngoài bị đuối nước.

Ngay lập tức, Chỉ huy đội đã điều động 3 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện thủy chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nhờ hành động kịp thời, lực lượng đã cứu được du khách và đưa lên bờ an toàn.

Người gặp nạn là Denis (24 tuổi, quốc tịch Moldova). Sau khi được sơ cứu, du khách này đã hồi phục và sức khỏe hiện ổn định.

Theo Đội cảnh sát đường thủy số 1, việc phát hiện và cứu hộ nhanh chóng là nhờ phản ứng kịp thời của người dân và tinh thần sẵn sàng ứng cứu của lực lượng chức năng.

Ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa rất to tại nhiều khu vực, trong đó tại các phường của Nha Trang mưa lớn từ sáng đến chiều khiến các tuyến đường ngập nặng.