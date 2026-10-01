Cung thủ Việt Nam bắn 6 mũi tên 10 điểm, nghẹt thở đánh bại kỷ lục gia châu Á

(VTC News) -

Ngày 1/10, cung thủ Đặng Công Đức đánh bại Choi Yonghee (Hàn Quốc) với tỷ số 146-143 ở tứ kết nội dung cung 3 dây cá nhân nam ASIAD 2026. Chiến thắng giúp Đặng Công Đức giành quyền vào bán kết và tiến gần hơn tới mục tiêu mang về một tấm huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đối thủ của Công Đức được đánh giá cao. Choi Yong-hee là hạt giống số 3, trong khi cung thủ Việt Nam đứng thứ 6 sau vòng phân hạng. Tuy nhiên, Công Đức thể hiện sự ổn định và đặc biệt bùng nổ ở giai đoạn quyết định.

Ở loạt đầu tiên, Choi Yong-hee khởi đầu tốt với điểm số 10, 10 và 9, qua đó dẫn 29-28. Công Đức lập tức đáp trả ở loạt thứ hai với 29 điểm để cân bằng tổng tỷ số 57-57.

Đặng Công Đức đánh bại Choi Yonghee (Hàn Quốc) với tỷ số 146-143 ở tứ kết nội dung cung 3 dây cá nhân nam ASIAD 2026.

Cục diện tiếp tục giằng co ở loạt thứ ba. Choi Yong-hee bắn tuyệt đối 30 điểm, trong khi Công Đức đạt 29 điểm và bị đối thủ dẫn 87-86.

Bước ngoặt xuất hiện ở hai loạt cuối. Công Đức thực hiện liên tiếp 6 mũi tên đều đạt điểm 10, giành trọn 60 điểm. Trong khi đó, Choi Yong-hee chỉ có 28 điểm ở mỗi loạt. Cung thủ Việt Nam từ thế bị dẫn vượt lên 116-115 sau loạt thứ tư, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 146-143.

Choi Yong-hee cùng đồng đội Park Jung-yoon từng thiết lập đồng thời kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục ASIAD khi giành 160 điểm tuyệt đối ở vòng 1/8 trước Nhật Bản. Cặp cung thủ Hàn Quốc đưa cả 16 mũi tên vào vòng 10 điểm.

Trước khi bước vào tứ kết, Đặng Công Đức duy trì phong độ cao xuyên suốt giải đấu. Anh đạt 709 điểm ở vòng phân hạng, đứng thứ 6 chung cuộc. Tại vòng 1/16, cung thủ Việt Nam thắng đại diện Mông Cổ 147-136, trong đó có hai loạt đạt 30 điểm tuyệt đối. Đến vòng 1/8, Công Đức tiếp tục vượt qua Tyutyun của Kazakhstan với tỷ số sít sao 148-146 để giành vé gặp Choi Yong-hee.

Theo lịch thi đấu, các lượt bán kết, tranh huy chương đồng và chung kết lần lượt diễn ra lúc 12:25, 12:44 và 13:01.