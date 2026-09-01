Cục CSGT tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách, đi chậm bám làn trái cao tốc

(VTC News) -

Tối 1/9, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), để chủ động phòng ngừa tai nạn, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe phải giữ khoảng cách với xe liền trước, chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Lực lượng tập trung kiểm soát tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn.

Từ ngày 26/8 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 22 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải. Tài xế ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời lực lượng CSGT lên phương án để sau kỳ nghỉ lễ sẽ tập trung tuyên truyền và xử lý các trường hợp di chuyển chậm bám làn trái (dải phân cách giữa đường), làm cản trở giao thông, hạn chế tốc độ lưu thông của dòng xe.

CSGT tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách trên cao tốc.

Theo đại diện Cục CSGT, qua theo dõi tình hình giao thông và các vụ tai nạn, va chạm trên đường cao tốc, lực lượng CSGT nhận thấy việc các phương tiện bám quá sát xe phía trước tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra va chạm liên hoàn.

Thực tế cho thấy khi lưu thông với tốc độ cao (kể cả từ 40km/h hoặc 50km/h trở lên), nếu xe phía trước đột ngột giảm tốc độ, dừng lại hoặc gặp sự cố, xe phía sau không giữ đủ khoảng cách hoặc bám sát đuôi xe trước sẽ không có đủ thời gian, quãng đường để xử lý cho xe dừng lại, dễ dẫn đến va chạm liên tiếp theo kiểu “dồn toa”.

“Chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể chiếm dụng làn đường, tạo điểm nghẽn và khiến hàng nghìn phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, dừng chờ”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo quy định luật về giao thông đường bộ (từ 2009), trong điều kiện đường khô ráo, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tối thiểu tương ứng với tốc độ lưu hành 60 km/h là 35m, trên 60 đến 80 km/h là 55m, trên 80 đến 100 km/h là 70m, trên 100 đến 120 km/h là 100m.

Đại diện Cục CSGT dẫn chứng, qua những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc tăng cao, nhưng ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện có chuyển biến tích cực, trong đó việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn liên tục và chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước đã được thực hiện tốt hơn.

Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông giảm, các vụ va chạm và sự cố gây ùn tắc kéo dài cũng được hạn chế.

Tính từ đầu nghỉ lễ đến 12h ngày 1/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nào. Đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định trong điều kiện mật độ giao thông cao.

Có thời điểm, do lượng xe lớn, tốc độ lưu thông thực tế có thể chậm hơn bình thường, nhưng khi các phương tiện giữ khoảng cách, hạn chế chuyển làn và không xảy ra va chạm, dòng xe vẫn di chuyển liên tục.

“Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là chạy nhanh, mà là duy trì được hành trình thông suốt. Một phương tiện chạy nhanh nhưng sau đó phải dừng hàng giờ vì tai nạn, va chạm hoặc ùn tắc chưa chắc đến đích sớm hơn phương tiện duy trì tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và lưu thông đều.

Khi hạn chế được sự cố trên đường, người dân còn tránh được thời gian chờ đợi, chi phí sửa chữa phương tiện và những rủi ro không đáng có. Vì vậy, tốc độ tại một thời điểm có thể thấp hơn, nhưng tổng thời gian của cả hành trình có thể được rút ngắn khi giao thông được duy trì liên tục, an toàn và không phát sinh sự cố”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.