Cụ ông 98 tuổi tốt nghiệp trung học sau hơn 80 năm rời ghế nhà trường

(VTC News) -

Cụ ông Paul Little (98 tuổi) sinh sống tại bang Iowa, Mỹ vừa nhận được bằng tốt nghiệp trung học, sau hơn 80 năm phải rời ghế nhà trường để mưu sinh, lo cho gia đình.

Cụ Paul từng theo học trường Trung học Dallas Center ở Grimes (vùng ngoại ô thành phố Des Moines) và có thể tốt nghiệp vào năm 1946. Thế nhưng ông phải bỏ học giữa năm lớp 11 để đi làm.

Sau đó, cụ Paul làm nghề nông tại hạt Guthrie. Dù không thể hoàn thành việc học, nhưng ông và người vợ quá cố là Eleanor luôn hỗ trợ học bổng cho học sinh địa phương, cũng như nhiều phong trào giáo dục khác.

Kasey Huebner, giám đốc Trường liên cấp Panorama ở hạt Guthrie, cho biết: “Khoảng 18 năm qua, ông Paul quyên góp tiền để giúp các em học sinh có học bổng cho chặng đường tiếp theo của cuộc đời”.

Cụ ông Paul Little nhận bằng tốt nghiệp trung học sau hơn 80 năm.

Khi cao tuổi, cụ Paul chuyển vào một viện dưỡng lão ở quê nhà và quyên góp 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho trường Trung học Dallas Center, mái trường xưa của ông.

Để vinh danh Paul cùng sự hào phóng của ông trong suốt nhiều năm, Trung tâm giáo dục Cộng đồng Dallas Center-Grimes, đã tổ chức một chuyến thăm bất ngờ tới viện dưỡng lão vào ngày 17/9 để trao bằng tốt nghiệp trung học cho ông.

Scott Blum, giám đốc Trung tâm giáo dục Cộng đồng Dallas Center-Grimes, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đóng góp một phần nhỏ bé để tôn vinh một con người tuyệt vời như Paul trong cộng đồng của mình”.

Vị giám đốc cho biết thêm: “Chúng tôi biết đến câu chuyện của Paul thông qua Quỹ Giáo dục Dallas Center-Grimes. Khi chuyển về lại Dallas Center, Paul đã chủ động kết nối với quỹ này để hỗ trợ tài chính cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. Paul đã trao 50.000 USD cho Quỹ Giáo dục, và các suất học bổng giờ đây được trao hàng năm cho học sinh cuối cấp của chúng tôi”.

Mối dây gắn kết giữa Paul và cộng đồng của chúng tôi kéo dài gần 80 năm. Ông đã tạo ra những dấu ấn sâu đậm đối với các thế hệ học sinh và tương lai của các em. Trao bằng danh dự cho Paul là cách chúng tôi nói lời tri ân. Di sản mà ông để lại sẽ còn mãi qua nhiều thế hệ”.

Nhờ nguồn quỹ của Paul mà hơn 150 học sinh đã có thể tốt nghiệp. Chia sẻ về việc đóng góp cho cộng đồng, ông cho biết bản thân chưa bao giờ ngần ngại trao đi.

Ông tâm sự: “Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Chúng ta cần phải hỗ trợ các em học sinh trong nhà trường”.