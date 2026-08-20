CSGT vây bắt 2 thiếu niên đi xe không biển số, vận chuyển 12.000 viên ma túy

(VTC News) -

Lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp, mật phục và vây bắt thành công 2 người đi xe máy không biển số vận chuyển trái phép 12.000 viên ma tuý tổng hợp trên quốc lộ 9.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 18/8, đơn vị nhận được tin báo việc phát hiện 2 người đi xe máy nhãn hiệu Honda Vario màu đỏ, không gắn biển số, di chuyển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Trạm CSGT Đakrông báo cáo Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để xin ý kiến chỉ đạo và nhanh chóng thành lập tổ trinh sát ngoại tuyến để theo dõi, bám sát 2 người tình nghi.

Đến khoảng 15h17 cùng ngày, tại Km19+400 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Tân Lâm (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ hai thiếu niên cùng trú thôn Tân Kim (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Số ma tuý là tang vật của vụ án được các nghi phạm cất giấu trong cốp xe. (Ảnh: Trạm CSGT Đakrông)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên này đang vận chuyển trái phép 12.000 viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến theo hướng từ xã Lao Bảo về phường Đông Hà (Quảng Trị) để tiêu thụ. Hiện vụ việc được Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, thụ lý và điều tra theo thẩm quyền

Theo lực lượng chức năng, ma túy là hiểm họa đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội. Việc lôi kéo, dụ dỗ hoặc sử dụng người chưa thành niên tham gia vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy và tội phạm.