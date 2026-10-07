Nam sinh viên lừa mua vé concert ảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Hải (SN 2006, quê Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Hải tại cơ quan điều tra.

Quá trình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều tài khoản nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tập trung xác minh, lực lượng chức năng xác định hành vi của các đối tượng lừa đảo hết sức tinh vi, trong đó các đối tượng lợi dụng sức hút từ các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp (Live Concert) thu hút giới trẻ, nên đã giả danh các đại lý bán vé trên nền tảng Threads để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sự xuất hiện của các tài khoản này không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT trên không gian mạng.

Tang vật vụ án.

Sau gần 1 tháng kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh xác định Đồng Xuân Hải là đối tượng thực hiện hành vi trên nên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Mạo Khê (TP Quảng Ninh) đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác để ngăn chặn và triệu tập đối tượng Hải về trụ sở làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ: 2 ĐTDĐ; 2 máy tính xách tay, 2 sim điện thoại 4G chưa qua sử dụng; 10 phôi sim chuyên dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai từ tháng 8/2025, Hải đã tạo lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội Threads như “Đức Tân”, “khanhphai”, “Trạm Vé Mơ Màng”... đăng tải nội dung nhận bán tất cả các hạng vé Live Concert. Khi có người tìm mua, Hải dẫn dụ nạn nhân chuyển sang ứng dụng Zalo để tư vấn, gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích thích lòng tin.

Ngay khi nạn nhân đồng ý, Hải yêu cầu chuyển tiền thanh toán 100% vào các tài khoản ngân hàng “rác” mua trôi nổi trên mạng. Tiền vừa vào tài khoản, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc và biến mất. Hải khai nhận đã lừa đảo trên 200 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính trên 2 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố, Phòng An ninh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án trên, đề nghị đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh; Số 2, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để trình báo, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Trọng Nghĩa qua số điện thoại 0949.472.374 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.