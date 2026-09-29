Crystal Bay Vietnam mở sớm 2 tháng cho khách Nga và khối CIS đến Phú Quốc

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công ty Crystal Bay Vietnam, thuộc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG), phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện chuyến bay thuê chuyến đưa du khách từ Tashkent, Uzbekistan đến Phú Quốc.

Chuyến bay mở đầu mùa khách 2026 - 2027, sau ba năm Crystal Bay Vietnam nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, kết nối hàng không và quảng bá Phú Quốc tại Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan cùng các quốc gia CIS.

Thông thường, mùa khách Nga và CIS đến Phú Quốc bắt đầu từ tháng 11. Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi với nhiều ngày nắng, lượng mưa thấp tạo cơ sở để doanh nghiệp mở mùa từ tháng 9, sớm hơn khoảng hai tháng.

Ngày 23/9, chuyến bay từ Tashkent, Uzbekistan đưa du khách đến Phú Quốc.

Từ tháng 9/2026 đến hết tháng 5/2027, Crystal Bay Vietnam dự kiến phối hợp với các nhà điều hành du lịch và hãng hàng không quốc tế tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Nga đến Phú Quốc. Trong giai đoạn cao điểm, tần suất có thể được nâng lên hằng ngày tùy nhu cầu thị trường và năng lực khai thác của các hãng.

Với thời gian khai thác dự kiến kéo dài khoảng chín tháng, mùa khách năm nay được mở rộng cả về thời gian và quy mô.

Những cánh bay kết nối đảo Ngọc

Những năm qua, các hãng hàng không như Vietjet Air, SCAT Airlines, Air Astana, Centrum Air và Qanot Sharq Airlines góp phần hình thành mạng bay trực tiếp giữa Việt Nam với Nga và Trung Á, tạo nền tảng cho các chương trình bay thuê chuyến đến Phú Quốc.

Dự kiến từ cuối tháng 10/2026, Sun PhuQuoc Airways cũng tham gia vận chuyển khách Nga và CIS đến Phú Quốc, bổ sung năng lực khai thác và mở rộng kết nối quốc tế của đảo.

Trẻ em cũng được trải nghiệm chuyến bay.

Sự phối hợp giữa nhà điều hành du lịch, hãng hàng không, khách sạn và các đơn vị dịch vụ giúp Phú Quốc xây dựng nguồn khách quốc tế ổn định hơn, đồng thời kéo dài thời gian khai thác du lịch.

Mùa hè giữa mùa đông

Khi nhiều thành phố tại Nga và Trung Á bước vào mùa lạnh, Phú Quốc vẫn duy trì khí hậu nhiệt đới, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Bãi Sao, Bãi Khem, Ông Lang, Gành Dầu và Bãi Dài tạo nên không gian nghỉ dưỡng đa dạng với biển trong, cát sáng và cảnh hoàng hôn đặc trưng phía Tây đảo. Bên cạnh đó, du khách có thể khám phá rừng, suối, các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô, câu cá và tham gia các hoạt động trên biển.

Với du khách đến từ những vùng khí hậu lạnh, Phú Quốc mang đến không gian nghỉ dưỡng dài ngày trong mùa đông, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám phá thiên nhiên.

Văn hóa và ẩm thực làm nên hồn đảo

Bên cạnh cảnh quan, Phú Quốc còn có hệ thống làng chài, cơ sở sản xuất nước mắm, vườn hồ tiêu, cơ sở nuôi cấy ngọc trai và chợ địa phương, mang đến những trải nghiệm gắn với đời sống cư dân biển.

Ẩm thực cũng là một điểm nhấn với hải sản tươi sống, nước mắm và hồ tiêu. Hệ thống nhà hàng ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách quốc tế, trong đó có du khách Nga và Trung Á.

Những món quà được trao tận tay đến với du khách.

Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và dịch vụ du lịch quốc tế giúp Phú Quốc phù hợp với khách nghỉ dưỡng, gia đình, nhóm bạn, khách cao tuổi và khách lưu trú dài ngày.

Hạ tầng mở đường cho những dòng khách mới

Những năm gần đây, Phú Quốc thu hút nguồn lực đầu tư vào lưu trú, giao thông, vui chơi, giải trí và thương mại. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và tổ hợp du lịch quy mô lớn đã nâng cao năng lực đón khách quốc tế.

Các công viên chủ đề, khu bảo tồn động vật bán hoang dã, cáp treo vượt biển, chương trình biểu diễn, phố thương mại và hoạt động giải trí về đêm giúp mở rộng lựa chọn trải nghiệm ngoài nghỉ dưỡng biển, phát triển thành tổ hợp du lịch đa trải nghiệm.

Mở một hành lang du lịch mới

Việc mở chuyến bay Tashkent - Phú Quốc ngay từ tháng 9 thể hiện nỗ lực của Crystal Bay Vietnam trong việc mở rộng mùa vụ, đa dạng hóa thị trường và xây dựng nguồn khách ổn định cho đảo Ngọc.

Thay vì chỉ tập trung vào các tháng cao điểm, doanh nghiệp hướng tới mùa bay dài hơn trên cơ sở phối hợp giữa nhà điều hành du lịch, hãng hàng không, khách sạn và các đơn vị dịch vụ tại điểm đến.

Mạng bay từ Nga và Trung Á không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho du khách mà còn góp phần nâng hiệu quả khai thác lưu trú, dịch vụ và chuỗi cung ứng du lịch tại Phú Quốc.

Chuyến bay ngày 23/9 đánh dấu mùa khách Nga và CIS 2026-2027 đến Phú Quốc sớm hơn thông lệ, đồng thời mở thêm dư địa để đảo Ngọc tiếp tục mở rộng thị trường khách nghỉ đông.