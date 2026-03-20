‘Công xưởng kem trộn’ giữa lòng thành phố thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

5 đối tượng gồm: Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương.

Từ công tác tuần tra, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, TP.HCM. Qua kiểm tra, một “công xưởng” sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức đã lộ diện.

Các bị can (từ trái sang): Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương.

Ẩn mình trong khu dân cư, cơ sở này hoạt động khép kín với sự tham gia của nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… Tất cả đều được in nhãn “sản xuất tại Mỹ”, “made in Thailand”, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc.

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ “ngoại nhập” bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì được chuẩn bị sẵn. Các thiết bị khuấy trộn, sang chiết thô sơ được sử dụng để tạo ra thành phẩm trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, an toàn.

Qua đấu tranh, Lâm Thị Kim Nương khai nhận toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành, chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm là kem các loại theo đơn đặt hàng, có giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và có hồ sơ công bố nhiều loại mỹ phẩm (trừ các sản phẩm bán cho Nương).

Một số loại hóa chất, bột không rõ nguồn gốc.

Do các sản phẩm mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất, kinh doanh ít được người tiêu dùng quan tâm nên tận dụng kinh nghiệm đã gia công và làm việc tại nhiều nơi sản xuất mỹ phẩm, Nhã đã sản xuất, làm giả mỹ phẩm là kem các loại của nhãn hiệu OLAY – Kem kích trắng mạnh; ABUTINE C3C; Bạch Ngọc Liên – kích trắng siêu tốc; Vaseline – kem tẩy trắng Thái Lan để bán ra thị trường kiếm lời. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất mỹ phẩm giả.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Đáng nói, khi bị phát hiện, đối tượng Kiều Hoàng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm sản phẩm được gắn mác ngoại nhập.

Một số nguyên vật liệu, bao bì mà các đối tượng dùng để sản xuất các loại mỹ phẩm giả.

Các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín: từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Thủ đoạn không mới, nhưng được tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sản phẩm từ “công xưởng” này được tiêu thụ thông qua nhiều đầu mối, với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng/thùng (120 hũ), các loại kem này sau đó được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch lớn. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ ra thị trường với số lượng lớn sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Đáng lo ngại, phần lớn người mua không hề biết mình đang sử dụng sản phẩm giả, kém chất lượng. Những lời quảng cáo “trắng nhanh”, “hiệu quả tức thì” đã trở thành cái bẫy đánh trúng tâm lý làm đẹp cấp tốc.

Máy móc thiết bị, bao bì, thùng hàng trong kho, “công xưởng” sản xuất kem trộn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.