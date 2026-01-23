Chuyên gia chỉ rõ nên bôi mỹ phẩm dưỡng da theo thứ tự nào, cách nhau bao lâu

(VTC News) -

Bạn từng bối rối không biết nên thoa serum, dầu dưỡng, kem trị mụn hay kem dưỡng ẩm theo thứ tự nào cho đúng? Giữa “ma trận” sản phẩm chăm sóc da với đủ loại kết cấu và thành phần, việc xếp lớp sao cho hiệu quả, an toàn và không gây kích ứng là điều khiến nhiều người đau đầu. Một bác sỹ da liễu đã chia sẻ những nguyên tắc cốt lõi giúp bạn xây dựng quy trình chăm sóc da theo từng lớp một cách khoa học, dễ áp dụng, đồng thời tránh được những sai lầm phổ biến.

Chăm sóc da là lĩnh vực dễ khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Thị trường tràn ngập thương hiệu, sản phẩm, vô số thành phần với những thuật ngữ khoa học phức tạp. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, có rất nhiều video hướng dẫn chu trình chăm sóc da 10–12 bước cầu kỳ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian hay “năng lượng tinh thần” để duy trì những liệu trình dài hơi như vậy.

Theo chia sẻ từ nhiều bác sỹ da liễu, trong đó có bác sỹ Derrick Phillips (Anh), điều quan trọng không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở sự đơn giản, nhất quán và đúng thứ tự. Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất là cách thoa các sản phẩm chăm sóc da theo lớp, cũng như thời gian chờ giữa mỗi bước. Chính vì vậy, việc hiểu rõ nguyên tắc xếp lớp sẽ giúp các hoạt chất phát huy hiệu quả tối đa, đồng thời hạn chế kích ứng.

Bác sỹ da liễu Derrick Phillips.

Có thể dùng chung mỹ phẩm với kem trị liệu theo đơn?

Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm là liệu có thể thoa thêm các sản phẩm chăm sóc da thông thường lên trên kem trị mụn hay thuốc bôi theo toa hay không. Theo bác sỹ Derrick Phillips, trong hầu hết trường hợp, câu trả lời là “có”, nhưng cần thực hiện đúng cách.

Nguyên tắc đầu tiên là luôn thoa kem kê đơn lên da sạch, khô. Sau khi thoa, nên đợi để thuốc thẩm thấu hoàn toàn, lý tưởng nhất là khoảng 10 phút. Khoảng thời gian này giúp đảm bảo hoạt chất trong thuốc được hấp thụ hiệu quả, hạn chế nguy cơ bị “pha loãng” bởi các sản phẩm khác.

Khi thuốc đã thấm, bạn có thể tiếp tục với các sản phẩm dưỡng ẩm đơn giản, dịu nhẹ nhằm hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên tránh thoa chồng kem kê đơn lên các sản phẩm chứa nhiều hoạt chất mạnh như axit tẩy tế bào chết hay retinoid, trừ khi có chỉ định cụ thể từ bác sỹ. Việc kết hợp tùy tiện nhiều hoạt chất dễ khiến da bị quá tải, dẫn đến kích ứng, bong tróc hoặc viêm.

Đặc biệt, vào ban ngày, kem chống nắng là bước không thể bỏ qua. Nhiều loại thuốc bôi theo toa làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng, vì vậy sử dụng kem chống nắng phổ rộng, chỉ số SPF cao là yếu tố bắt buộc để bảo vệ da.

Dù bạn đầu tư bao nhiêu cho serum hay kem đặc trị, nếu không bảo vệ da khỏi tia UV, mọi nỗ lực có thể trở nên vô nghĩa. Ánh nắng không chỉ gây lão hóa sớm mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng mụn, thâm và sạm da.

Sai lầm lớn nhất khi chăm sóc da nhiều lớp là sử dụng quá nhiều hoạt chất cùng lúc. Việc kết hợp dày đặc các sản phẩm tẩy tế bào chết, retinoid, vitamin C nồng độ cao… có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, gây kích ứng và mẩn đỏ. Chuyên gia nhấn mạnh: "Làn da không phải lúc nào cũng càng nhiều càng tốt. Đôi khi, ít sản phẩm nhưng phù hợp lại mang đến hiệu quả bền vững hơn".

Về thời gian chờ, bác sỹ da liễu khuyến nghị nên đợi khoảng 5–10 phút trước khi chuyển sang lớp tiếp theo. Khoảng nghỉ này giúp sản phẩm có đủ thời gian thẩm thấu, hạn chế tình trạng “vón cục” hoặc làm loãng hiệu quả của lớp trước. Riêng với kem kê đơn, thời gian chờ khoảng 10 phút càng quan trọng hơn để đảm bảo thuốc hoạt động tối ưu.

Bác sỹ da liễu tiết lộ nguyên tắc vàng chăm sóc da theo từng lớp.

“Quy tắc vàng” khi dùng nhiều lớp mỹ phẩm

Nguyên tắc cơ bản và dễ nhớ nhất là thoa sản phẩm từ kết cấu mỏng nhẹ nhất đến đậm đặc nhất. Các sản phẩm gốc nước như toner, essence, serum nên đi trước; tiếp theo là lotion, kem; cuối cùng mới đến kem dưỡng.

Theo đó, serum thường chứa nhiều hoạt chất nên được thoa trước kem dưỡng. Nếu thoa kem đặc trước, lớp màng này có thể cản trở sự thẩm thấu của serum, làm giảm hiệu quả. Với kem dưỡng, hãy bôi sau cùng để “khóa ẩm”, giúp giữ lại các dưỡng chất trên da.

Dưới đây là gợi ý quy trình chăm sóc da theo từng lớp:

Buổi sáng

Bắt đầu ngày mới bằng một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn tích tụ qua đêm.

Nếu bạn đang sử dụng mỹ phẩm theo toa, hãy thoa sản phẩm này lên da sạch, khô, chờ để thẩm thấu hoàn toàn. Lưu ý tránh kết hợp với các thành phần hoạt tính khác nếu không có hướng dẫn từ bác sĩ, nhằm hạn chế nguy cơ kích ứng.

Sau đó, tiếp tục với các serum mỏng nhẹ như serum chống oxy hóa hoặc peptide (đây là bước giúp cung cấp hoạt chất, bảo vệ da trước các tác nhân môi trường), kế đến là kem dưỡng ẩm để hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm cần thiết.

Cuối cùng, bạn kết thúc quy trình buổi sáng bằng kem chống nắng phổ rộng, chỉ số SPF cao. Đây là lớp “áo giáp” bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa sớm.

Buổi tối

Buổi tối là thời điểm làn da cần được làm sạch kỹ lưỡng. Hãy loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, bụi bẩn và kem chống nắng. Bác sỹ Derrick Phillips cho biết ông thường khuyên dùng sữa rửa mặt dưỡng ẩm CeraVe để làm sạch mà không gây khô căng.

Nếu bạn có sử dụng sản phẩm theo toa, hãy thoa ở bước này, trên nền da sạch. Tương tự như ban ngày, tránh kết hợp với các hoạt chất dễ gây kích ứng nếu không có chỉ định y khoa.

Sau đó, bạn có thể sử dụng serum dưỡng ẩm, rồi thoa retinol nếu cần. Retinol thường được khuyến khích dùng vào buổi tối do tính nhạy cảm với ánh sáng. Kết thúc quy trình bằng kem dưỡng ẩm hoặc kem đêm chứa ceramide để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da suốt đêm.

Chìa khóa nằm ở sự nhất quán

Dù là quy trình sáng hay tối, điểm chung vẫn là thoa sản phẩm từ nhẹ đến đậm, và dành thời gian nghỉ giữa các bước để da hấp thụ tốt hơn. Chuyên gia nhấn mạnh, không cần chạy theo những liệu trình quá nhiều bước. Điều quan trọng nhất là hiểu làn da của mình, lựa chọn sản phẩm phù hợp và duy trì thói quen đều đặn.

Chăm sóc da không phải cuộc đua “ai dùng nhiều sản phẩm hơn”, mà là hành trình xây dựng một nền tảng khỏe mạnh cho làn da. Khi nắm vững nguyên tắc xếp lớp, bạn không chỉ tối ưu hiệu quả của từng sản phẩm mà còn giảm thiểu nguy cơ kích ứng, giúp làn da được nuôi dưỡng đúng cách, lâu dài và bền vững.