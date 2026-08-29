Video: Nga tiếp tục thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

(VTC News) -

Nga thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Quân đội Nga tuyên bố thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với đầu đạn thử nghiệm phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk. Mục tiêu là bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.

Cuộc thử nghiệm được công bố là “hoàn thành đầy đủ tất cả các nhiệm vụ”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết kết quả thử nghiệm xác nhận khả năng hoạt động và các đặc tính bay của tên lửa. Cơ quan này không nêu rõ loại tên lửa được sử dụng, chỉ cho biết đây là hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn phóng từ bệ cơ động.

Cũng theo cơ quan này, cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, trong đó tổ hợp phóng ICBM cơ động được triển khai tới khu vực hẻo lánh, chuẩn bị và thực hiện phóng tên lửa. Hồi tháng 5, quân đội Nga cũng thử nghiệm thành công ICBM RS-28 Sarmat, tên lửa được cho là có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạng nặng với khả năng phân hướng khi tái nhập khí quyển.

Sarmat được cho là có thể sử dụng cùng loại phương tiện lướt siêu vượt âm với hệ thống tên lửa Avangard của Nga. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong khí quyển ở tốc độ rất cao, đồng thời vẫn có khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng không.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Đại tướng Sergey Karakaev, cho biết quân đội nước này dự kiến trang bị hệ thống mới cho trung đoàn tên lửa đầu tiên vào cuối năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo ông Putin, tên lửa này có khả năng mang tải trọng lớn gấp bốn lần bất kỳ tên lửa nào của phương Tây, tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác cao.

Theo ông Putin, Moskva bắt đầu chương trình phát triển tên lửa nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 2022. “Chúng tôi buộc phải suy nghĩ về việc bảo đảm an ninh chiến lược trong thực tế mới”, ông Putin nói, đồng thời cho rằng các hành động của Moskva nhằm “duy trì cân bằng chiến lược về sức mạnh”.