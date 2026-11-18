(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa có thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, thuộc địa phận xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo thông báo ngày 17/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu của các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Xâm phạm thi thể”.

Cơ quan Công an thông báo tìm người làm chứng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CANA

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 25 phút ngày 9/11/2026, trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, thuộc địa phận thôn Tiên Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo truy tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến vụ việc nói trên. Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc hoặc biết người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Thông tin liên hệ ông Nguyễn Hữu Hảo, điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại: 0365657374.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An mong nhận được sự phối hợp của người dân nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, H.X.Q. (SN 2008, trú Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, Nghệ An, mất liên lạc sau khi đi cùng N.H.Q.T. (SN 2007).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 9/11, hai người di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường ven biển thì xảy ra tai nạn. Sau đó, khi Q. bất tỉnh, T. đã đưa bạn đi và thả xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn. Thi thể em Q. được phát hiện dưới chân cầu Lạch Vạn ngày 11/11.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.