(VTC News) -

Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Chau Phi (sinh năm 1996, ngụ ấp Tà On, xã Tri Tôn, An Giang) về hành vi Giết người, nạn nhân là Chau Chha Ni (sinh năm 1992, chú vợ của Phi).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Phi sinh sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm. Khoảng 13h ngày 8/11, Phi đang nhậu tại nhà của Ni thì vợ chồng gia chủ xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vợ chồng người chú cãi nhau, Phi can ngăn rồi hai chú cháu tiếp tục nhậu. Một lúc sau, Phi xin phép Ni để về nhà.

Chau Phi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an An Giang).

Đến 16h30 cùng ngày, Ni lấy một cây dao rồi chạy xe máy đến nhà Phi với ý định chém người cháu. Nghe Ni lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao gọt trái cây trong bếp đi ra gặp chú vợ để nói chuyện.

Lúc này, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Ni rồi kêu người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 23h cùng ngày, khi nghe Ni tử vong tại Bệnh viện đa khoa An Giang, Phi đã đến Công an xã Ô Lâm đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.