(VTC News) -

Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông qua website xem phim trực tuyến trái phép ophim17.cc.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Lê Văn S. (áo trắng) và Nguyễn Trường G. (áo đen)

Hai bị can bị khởi tố gồm Lê Văn S. (SN 1995, trú tại thành phố Quảng Ninh) và Nguyễn Trường G., cùng về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn S. được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý và vận hành website xem phim ophim17.cc với mức tiền công từ 100-150 triệu đồng mỗi tháng.

Để thực hiện hoạt động này, đối tượng người nước ngoài cung cấp cho S. quyền quản trị nhiều tên miền, hàng chục máy chủ đặt tại nước ngoài cùng mã nguồn và các tài nguyên liên quan. Sau đó, S. chỉnh sửa mã nguồn, thiết lập và đưa website ophim17.cc lên không gian mạng.

Quá trình vận hành, S. tiếp tục thuê 6 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo của đối tượng nước ngoài.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều công đoạn khép kín, từ tìm kiếm, thu thập phim trên internet, dịch phụ đề đến tải dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Nguồn phim được lấy từ nhiều nơi, trong đó có cả các nền tảng chiếu phim trực tuyến hợp pháp và những nguồn chia sẻ phim trái phép trên không gian mạng.

Đối tượng Lê Văn S. cùng tang vật

Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã xây dựng kho dữ liệu với hơn 35.000 bộ phim, tương ứng hơn 420.000 tệp dữ liệu, bao gồm phim lẻ, phim bộ thuộc nhiều thể loại và đến từ nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, website ophim17.cc không chỉ trực tiếp cung cấp phim cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn website khác khai thác, tiếp tục phát tán nội dung phim trái phép trên internet.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền nhóm đối tượng trong nước nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay lên tới hơn 6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây có quy mô lớn, thời gian hoạt động kéo dài, tổ chức phân cấp và có sự điều hành xuyên biên giới. Hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, trong khi các cá nhân tham gia hoạt động tại nhiều địa phương khác nhau, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy vết và thu thập chứng cứ.

Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu điện tử, làm rõ phương thức hoạt động, quy mô đường dây cũng như vai trò của từng cá nhân liên quan.

Đến nay, website ophim17.cc cùng hệ thống máy chủ liên quan đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Trong số 2 bị can bị khởi tố, Nguyễn Trường G. được xác định là người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, tải phim từ nhiều nguồn trên internet, sau đó đưa dữ liệu lên máy chủ và cập nhật vào website ophim17.cc theo sự phân công của Lê Văn S.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.