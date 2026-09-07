Công an Lào Cai cứu nam thanh niên rơi xuống vực sâu

(VTC News) -

Khoảng 2h20 ngày 7/9, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhận tin báo về một người đi xe máy gặp nạn, rơi xuống vực tại khu vực Km6 Tỉnh lộ 162, hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn cử lực lượng đến hiện trường. Thời điểm này trời bắt đầu có mưa, mặt đường trơn trượt, trong khi khu vực xảy ra vụ việc có vực sâu nên việc tiếp cận người bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi xác định được vị trí nạn nhân, lực lượng công an phối hợp người dân tiếp cận từ phía dưới, đưa người này lên mặt đường. Nạn nhân sau đó được nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Anh Ngọc được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. (Ảnh: CACC)

Người gặp nạn được xác định là anh Lý Thanh Ngọc (SN 2003), ở xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Vị trí phát hiện anh Ngọc cách mặt đường khoảng 20m. Theo lực lượng chức năng, thảm thực vật và cây cỏ tại khu vực vực đã giúp giữ nạn nhân lại, hạn chế nguy hiểm đến tính mạng.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 6/9, anh Ngọc đi xe máy trên Tỉnh lộ 162 theo hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Khi đến khu vực trên, do trời tối, đoạn đường cua có mưa khiến mặt đường trơn trượt, anh Ngọc không làm chủ được tay lái, ngã xuống vực. Sau vụ tai nạn, nạn nhân nằm dưới vực khoảng 4 giờ trước khi được phát hiện.

Tại cơ sở y tế, anh Ngọc được xác định bị gãy tay phải và gãy xương đùi trái. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.