(VTC News) -

Chiều 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho 35 thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật đến dọn vệ sinh, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.

Từ đêm 17 đến rạng sáng 18/11, tại tuyến đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4 (thuộc địa bàn phường Phan Rang và Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện một số thanh niên tụ tập tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, nhiều thanh niên khác tham gia cổ vũ, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng làm rõ 35 thanh niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Nhanh chóng vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp công an các xã, phường liên quan mời 35 thanh niên đến làm việc.

Để giáo dục, tuyên truyền các thanh niên vi phạm, lực lượng công an đã thông qua việc dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động này, giúp các thanh niên nhận thức rõ hơn về hành vi sai phạm, hiểu và trân trọng những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; không tái diễn các hành vi vi phạm.

Những thanh niên vi phạm được đưa đến dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp nhang tri ân các liệt sĩ để giáo dục ý thức

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục nhân văn, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục ý thức trách nhiệm, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.