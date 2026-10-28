Đòi nợ thuê không được, bắt 3 con gà trừ nợ, 3 thanh niên vướng lao lý

(VTC News) -

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an xã An Qui thực hiện lệnh bắt tạm Nguyễn Ngọc Thiện (27 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TP.HCM), Lê Hải Minh Đường (22 tuổi, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) và Bùi Văn Đạt (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi nhận lệnh bắt tạm giam, Bùi Văn Đạt được đưa trở lại nơi đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc.

Từ phải qua: Thiện, Đường, Đạt. (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, ngày 23/7/2025, Thiện rủ Đường cùng đi đòi nợ thuê cho một người bạn với “giao kèo” nhận được tiền sẽ cùng nhau tiêu xài. Sau khi lên phương án, 3 thanh niên này đến nhà anh L.T.P. ở ấp An Phú, xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Khi gặp người thiếu nợ bạn của Thiện, thanh niên này liên tục dùng lời lẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của bị hại và đòi bắt 3 con gà gia đình này đang nuôi để trừ vào khoản nợ.

Mặc dù anh P. can ngăn cản nhưng Thiện và các đồng phạm đã dùng vũ lực xông vào chuồng bắt gà rồi tẩu thoát. Anh P. gọi điện báo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ chứng cứ.

Sau khi làm việc với nhóm đòi nợ thuê cùng các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 của Bộ luật Hình sự. Khoản 1 của Điều này quy định “Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.