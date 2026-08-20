Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Vietlott

Chiều 20/8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Văn Tuyến)

Phát huy thế mạnh truyền thông đa nền tảng

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô, có hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng gồm truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử cùng các nền tảng số, mạng xã hội.

Với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường truyền thông số, các sản phẩm báo chí của Cơ quan không chỉ được phát trên các kênh truyền thống mà còn được tổ chức sản xuất, phân phối trên nhiều nền tảng như TikTok, Zalo và các nền tảng số khác. Nhiều sản phẩm báo chí, chương trình, video của Cơ quan thu hút hàng triệu lượt xem, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận công chúng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Văn Tuyến)

Cùng với hệ thống nền tảng đa dạng, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí từ tin, bài, phóng sự đến các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, đây là những lợi thế quan trọng để hai bên có thể phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm công chúng, thay vì chỉ giới hạn ở hình thức thông tin đơn tuyến.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, hợp tác với Vietlott không chỉ dừng ở việc đăng tải các thông tin quảng bá mà hướng tới khai thác những câu chuyện, hoạt động thực tế của doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm báo chí có giá trị.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng đề nghị Vietlott tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ cho cơ quan báo chí, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm hoặc những thông tin có nguy cơ bị hiểu chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Văn Tuyến)

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin hai chiều sẽ giúp báo chí có thêm cơ sở phản ánh đầy đủ, khách quan hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời giúp Vietlott chủ động cung cấp thông tin, làm rõ bản chất các vấn đề và bảo vệ thương hiệu trước những thông tin sai lệch.

Từ hệ sinh thái của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thông tin sau khi được kiểm chứng, sản xuất và phát hành trên các nền tảng có thể tiếp tục lan tỏa tới các cơ quan thông tấn, báo chí và đồng nghiệp, qua đó đưa dòng thông tin chính thống đến rộng rãi hơn với công chúng.

Vietlott kỳ vọng hợp tác đi vào chiều sâu

Cùng với nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, Vietlott cũng đặt ra yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng hơn về sản phẩm, phương thức hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp đối với ngân sách, xã hội.

Ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Vietlott phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Văn Tuyến)

Ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, Công ty được phê duyệt thành lập năm 2011, trực thuộc Bộ Tài chính và tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số tự chọn số điện toán, trò chơi giải trí có thưởng theo quy định pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Theo Tổng Giám đốc Vietlott, bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là góp phần lành mạnh hóa thị trường trò chơi giải trí có thưởng, thúc đẩy các hình thức giải trí hợp pháp, hiện đại và minh bạch.

Tính đến hết tháng 6/2026, Vietlott cho biết tổng doanh thu đạt gần 58.000 tỷ đồng, trả thưởng hơn 30.000 tỷ đồng cho hàng triệu người chơi. Tổng số tiền đóng góp ngân sách đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại lễ ký kết. (Ảnh: Văn Tuyến)

Nguồn thu từ hoạt động xổ số của Vietlott được nộp vào ngân sách các địa phương để đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, Vietlott cùng hệ thống kinh doanh, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, với tổng trị giá hơn 110 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển nông thôn.

Ông Phạm Ngọc Tú cho rằng, trong quá trình phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người dân về các hình thức giải trí có thưởng hợp pháp cũng như những đóng góp của ngành xổ số đối với xã hội.

Đánh giá cao thế mạnh và tầm ảnh hưởng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Tổng Giám đốc Vietlott kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ giúp thông tin chính thống về hoạt động của doanh nghiệp được truyền tải nhanh chóng, chính xác, sinh động tới đông đảo độc giả, khán thính giả.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp truyền thông về thương hiệu, sản phẩm xổ số tự chọn, công bố kết quả quay số mở thưởng, hoạt động trao thưởng và các chương trình an sinh xã hội của Vietlott.

Các nội dung được triển khai trên nhiều loại hình gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội quản lý.

Thỏa thuận có thời gian hợp tác từ tháng 8/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Các chương trình, hoạt động truyền thông cụ thể sẽ được hai bên triển khai thông qua các hợp đồng với những điều khoản phù hợp.

Việc ký kết được kỳ vọng tạo thêm cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Vietlott và cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô, góp phần tăng cường thông tin chính thống, minh bạch về hoạt động doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa những chương trình trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng.