Có nên mua nhà trong ngõ cụt giá rẻ?

(VTC News) -

Vì thế theo các chuyên gia, việc có nên mua nhà trong ngõ cụt hay không còn phụ thuộc vào tâm lý, mục đích sinh hoạt và nhu cầu tài chính của mỗi người.

Thực tế nhiều người lần đầu đi xem nhà trong ngõ cụt thường không khỏi phân vân trước lối vào nhỏ, không có đường thông sang khu vực khác. Tuy nhiên, với người đã sinh sống nhiều năm, những hạn chế này đôi khi không còn là vấn đề quá lớn.

Chị Phạm Thị Phương Mai, nhân viên văn phòng, cho biết đã sống 6 năm trong một căn nhà cuối ngõ trên đường Trương Định (Hà Nội). “Giá vừa rẻ hơn những chỗ khác, lại rất yên tĩnh. Ban đầu tôi cũng hơi băn khoăn vì nghe nói nhà trong ngõ cụt khó bán lại. Tuy nhiên, càng ở tôi càng thấy thoải mái”, chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, với người mua nhà để ở lâu dài, không có nhu cầu kinh doanh, sự yên tĩnh và riêng tư là những ưu điểm đáng kể. Khu vực cuối ngõ cũng ít chịu ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ, hàng quán, phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Nhiều người hài lòng sau khi mua nhà trong ngõ cụt vì sự yên tĩnh. (Ảnh minh họa: AI)

Tuy nhiên, hạn chế dễ nhận thấy là khả năng kinh doanh thấp. Nhà trong ngõ cụt thường khó mở cửa hàng, văn phòng hoặc các loại hình kinh doanh cần lượng khách ra vào thường xuyên.

Anh Đỗ Văn Công, sở hữu một căn nhà trong ngõ tại khu vực Lê Trọng Tấn (Hà Nội), cho biết năm 2019, anh quyết định mua vì giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Theo anh Công, thời điểm đó, giá nhà đất xung quanh khu vực khoảng 5 tỷ đồng/căn, trong khi căn nhà anh mua có giá 4,2 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 800 triệu đồng so với những căn cùng diện tích.

“Lúc đó tài chính không dư dả nên thấy căn nhà nằm trong ngõ cụt, xây dựng kiên cố, giá lại mềm hơn những căn khác trong khu vực nên tôi vẫn quyết định mua. Ở ngõ cụt cũng có những bất tiện. Vì đường nhỏ và là cuối ngõ nên thi thoảng nhà có việc, khách đến phải gửi xe ngoài đầu ngõ. Dù vậy, nếu xác định ở lâu dài, không phải để đầu tư, tôi cho rằng nhà ngõ cụt vẫn phù hợp”, anh Công nói.

Nên quan tâm gì khi mua nhà trong ngõ cụt?

Theo các chuyên gia bất động sản, khi xem nhà trong ngõ cụt, người mua cần quan tâm trước hết đến khả năng tiếp cận, tính pháp lý, yếu tố quy hoạch và nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ chú ý đến yếu tố phong thủy.

Nhà trong ngõ cụt thường chỉ có một hướng tiếp cận. Nếu đường quá hẹp, ô tô không thể vào, việc vận chuyển đồ đạc, sửa chữa hoặc xây dựng có thể gặp nhiều khó khăn. Với gia đình sở hữu ô tô, đây là yếu tố cần tính toán trước khi xuống tiền.

Trong quá trình xây dựng, lối vào hẹp cũng khiến việc vận chuyển vật liệu, máy móc phức tạp hơn, có thể phát sinh thêm chi phí. Không gian phía trước nhà hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc bố trí chỗ để xe và sinh hoạt.

Đặc biệt, cần lưu ý đến lối thoát hiểm nếu khu vực xảy ra sự cố như hỏa hoạn, động đất...Nhà trong ngõ cụt có những hạn chế nhất định về giao thông và không gian tiếp cận. Thực tế, với những ngõ quá nhỏ, việc đưa ô tô, xe cứu hỏa hoặc phương tiện phục vụ xây dựng vào bên trong gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người mua cần khảo sát kỹ hiện trạng trước khi quyết định.

Đổi lại, nhà cuối ngõ thường có mức giá dễ tiếp cận hơn so với bất động sản nằm ở mặt đường hoặc đầu ngõ có khả năng kinh doanh. Đây là lý do loại hình này vẫn được một bộ phận người mua có nhu cầu ở thực quan tâm.

Ngoài ra, nhà cuối ngõ thường có ưu điểm về sự yên tĩnh và riêng tư. Trong một số trường hợp, nếu hạ tầng khu vực được cải thiện hoặc quy hoạch thay đổi, khả năng tiếp cận của bất động sản cũng có thể thay đổi.

“Đặc biệt, trong bối cảnh quy hoạch có nhiều thay đổi như hiện nay tại Hà Nội, có thể chỉ trong thời gian ngắn, ngõ cụt hôm nay có thể là ngõ thông ngày mai, thậm chí trở thành căn nhà khang trang trên mặt đường lớn. Với tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay, không nên mặc định một căn nhà sẽ ‘mắc kẹt’ mãi trong vị trí ban đầu”, bà Nguyễn Ngọc Minh Phương, đại diện đơn vị thiết kế kiến trúc phong thủy Xây dựng Hưng Khang, chia sẻ.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản, đại diện nền tảng Học bất động sản online - nhà hẻm cụt vẫn có thể là lựa chọn phù hợp nếu mua để ở và vị trí đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt.

Chuyên gia tư vấn khách hàng nên xem xét nhiều yếu tố trước khi mua nhà trong ngõ cụt. (Ảnh minh họa: AI)

Những ngõ có chiều rộng đủ để ô tô ra vào, không thường xuyên ùn tắc, không có tranh chấp lối đi, hệ thống điện nước ổn định sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, người mua nên ưu tiên những căn nhà có hình dạng tương đối vuông vức, pháp lý rõ ràng và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

“Ai cũng thích mua nhà mặt tiền vì có nhiều lợi thế, nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện tài chính. Người mua nhà trong hẻm, ngõ cụt thường lo về tính thanh khoản. Thực tế, loại hình này vẫn có những lợi thế riêng nếu chọn đúng vị trí và xác định rõ mục đích sử dụng”, bà Trang nói.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, chênh lệch giá giữa nhà trong ngõ cụt và nhà mặt đường không nên là tiêu chí duy nhất để quyết định mua. Một căn nhà rẻ nhưng đường vào quá hẹp, pháp lý chưa rõ ràng hoặc nằm trong khu vực có quy hoạch bất lợi có thể khiến người mua phát sinh thêm nhiều chi phí trong quá trình sử dụng.

Về yếu tố phong thủy, theo quan niệm truyền thống, ngõ cụt có thể tạo cảm giác bí bách, thiếu sự lưu thông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chưa phải căn cứ khoa học để khẳng định một căn nhà tốt hay xấu.

Nếu quan tâm đến yếu tố này, người mua có thể chú ý đến ánh sáng, thông gió và tạo khoảng không gian thoáng phía trước hoặc phía sau nhà.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Đức Hiếu cho rằng nếu diện tích cho phép, gia chủ có thể tạo khoảng sân phía trước, bố trí cửa và không gian sinh hoạt theo hướng tăng cường thông gió, ánh sáng tự nhiên. Một số giải pháp như mở thêm cửa sổ, bố trí giếng trời, trồng cây xanh cũng có thể được cân nhắc, nhưng cần phù hợp với kết cấu công trình và điều kiện thực tế.

Do đó, thay vì phụ thuộc vào vật phẩm phong thủy, người mua nên ưu tiên những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống như ánh sáng, thông gió, chống ngập, thoát nước, tiếng ồn và an toàn giao thông.

Một trong những điều người mua nhà trong ngõ cũng nên làm đó là trực tiếp khảo sát vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt là giờ cao điểm. Trước hết, cần kiểm tra chiều rộng thực tế của ngõ, khả năng ô tô tiếp cận, vị trí quay đầu và chỗ đỗ xe. Với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, việc di chuyển từ nhà ra đường lớn cũng cần được tính đến.

Tiếp đó là kiểm tra pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng xây dựng và thông tin quy hoạch. Người mua không nên chỉ dựa vào thông tin từ môi giới hoặc người bán mà cần xác minh tại cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Tình trạng ngập nước, thoát nước, hệ thống điện, cấp nước, an ninh và tiếng ồn cũng là những yếu tố không nên bỏ qua.

Ngoài ra, cần khảo sát quyền sử dụng lối đi chung. Với những ngõ nhỏ có nhiều hộ cùng sử dụng, người mua nên tìm hiểu rõ quyền và nghĩa vụ liên quan để tránh phát sinh tranh chấp.

Về khả năng tăng giá, nhà trong ngõ cụt thường có phạm vi khách hàng hẹp hơn những bất động sản có vị trí thuận lợi cho kinh doanh. Do đó, nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn hoặc kỳ vọng thanh khoản cao, người mua cần cân nhắc kỹ.

Ngược lại, với người mua để ở, ngân sách hạn chế và ưu tiên sự yên tĩnh, nhà trong ngõ cụt có thể là phương án phù hợp nếu pháp lý rõ ràng, hạ tầng ổn định và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.