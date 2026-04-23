Clip 'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Nam gây bão mạng

Trên mạng xã hội Threads, một du học sinh Việt Nam theo học tại Đại học Bắc Kinh đăng tải đoạn clip giao lưu cùng diễn viên Mã Đức Hoa - người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký 1986 đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Theo chia sẻ của người đăng, nam diễn viên gạo cội là khách mời tới giao lưu trực tiếp với sinh viên. Sau giờ học, nữ sinh này tranh thủ nhờ ông gửi lời chào tới khán giả quê nhà. Nam diễn viên vui vẻ gửi lời chúc tốt đẹp tới người hâm mộ.

Khoảnh khắc "Trư Bát Giới" gửi lời chào khán giả Việt Nam. (Video: yin.0618)

Mã Đức Hoa cho biết ông từng có dịp tới Việt Nam. Việt Nam là một nơi tuyệt vời, hơn nữa người dân Việt Nam cũng rất nhiệt tình. Ông hy vọng tình hữu nghị giữa hai đất nước sẽ mãi mãi bền vững.

Dù chỉ là tình huống ngắn trong buổi giao lưu, song sự thân thiện của nghệ sĩ Mã Đức Hoa nhanh chóng nhận được cảm tình của khán giả. Bài đăng thu hút tới gần 22 nghìn lượt yêu thích cùng hàng ngàn lượt chia sẻ.

Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Bắc Kinh. 14 tuổi, Mã Đức Hoa quyết định đăng ký vào trường Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Năm 1982, Mã Đức Hoa được bạn bè giới thiệu nên thử vai cho phim truyền hình Tây du ký.

Trư Bát Giới trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của Mã Đức Hoa.

Tên tuổi của ông gắn liền với vai Trư Bát Giới trong bộ phim kinh điển chuyển thể từ tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân. Nhân vật được xây dựng với tính cách tham ăn, hài hước nhưng giàu tình cảm, trở thành một trong những hình tượng nổi bật nhất của tác phẩm.

Thành công của vai diễn Trư Bát Giới giúp Mã Đức Hoa được công chúng châu Á biết đến rộng rãi.

Sau thành công của bộ phim, ông tiếp tục tham gia một số dự án nghệ thuật, nhưng không vượt qua được cái bóng quá lớn của vai diễn kinh điển. Năm 2015, ông cùng các bạn diễn như Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy được vinh danh với giải thưởng ghi nhận đóng góp trọn đời.

"Trư Bát Giới" có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 6 thập kỷ.

Hiện ở tuổi xế chiều, song Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông và vợ sống vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Con trai ông dù không theo đuổi nghệ thuật giống cha, nhưng cũng là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt.

Vì thế, tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức. Ông cũng giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.

Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội.

Ông thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ và làm khách mời trong những buổi giao lưu liên quan đến Tây du ký.