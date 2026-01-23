Bị nhắc nhở không hút thuốc, khách cầm mũ bảo hiểm đập ô tô, hành hung tài xế

(VTC News) -

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ nam tài xế bị hành khách hành hung.

Theo đó, sáng nay 23/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kéo dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi giữa tài xế và hành khách, sau đó xảy ra xô xát.

Người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập vào màn hình ô tô. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn clip, vụ việc xảy ra lúc 17h58 ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, TP Đà Nẵng. Tài xế ô tô mặc áo màu đen, trên ngực có in tên một hãng xe công nghệ.

Khi tài xế đang ngồi ghế lái thì xuất hiện một người đàn ông mở cửa và ngồi vào ghế bên cạnh. Lúc này, vị khách đang hút thuốc lá.

Thấy vậy, tài xế nhắc khách hút xong thuốc rồi lên xe sau. Bị nhắc nhở, người đàn ông này buông lời chửi thề, đề nghị tài xế kéo gương xuống để mình hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách kế tiếp.

Sau đó, tài xế đề nghị vị khách thông cảm và mời xuống xe. Lúc này, vị khách dùng mũ bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô và hành hung tài xế.

Liên quan đến hành hung tài xế, đầu tháng 1 vừa qua, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, trú thôn 2, xã Tân Tiến) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe đi qua buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do tuyến đường nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh yêu cầu tài xế đi chậm lại.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khánh tức giận dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế khi xe vẫn đang di chuyển. Quá hoảng sợ, tài xế mở cửa xe bỏ chạy để đảm bảo an toàn. Vụ việc sau đó được tài xế ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc dư luận.

Tài xế bị Khánh tấn công là anh T.N.T. (SN 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc). Sau khi bỏ chạy thoát thân, chiều tối 1/1, anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc