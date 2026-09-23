Clip bác thương binh đứng lặng trước hiện vật thời chiến làm dân mạng rưng rưng

(VTC News) -

Clip cựu chiến binh đứng lặng trước hiện vật thời chiến khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: Quoc Thinh Dang)

Clip được ghi tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) cho thấy một cựu chiến binh, thương binh lớn tuổi đứng trước tủ kính trưng bày các hiện vật lịch sử quý giá của chiến dịch Tây Bắc trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Ông đứng lặng lẽ, chăm chú nhìn những chứng tích của một thời gian khổ mà hào hùng của dân tộc trước khi rời đi xem những hiện vật khác. Clip cũng có những bức ảnh ông chụp cùng đồng đội trong bảo tàng.

Người đăng ghi chú: “Nhập ngũ khi còn ở độ tuổi đẹp nhất 18-19 tuổi, sau mấy chục năm, hôm nay các ông lại được xem lại những kỷ vật năm tháng bom đạn đã qua. Các ông rất xúc động....

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của tác giả clip, anh đang tổ chức các chương trình thiện nguyện hỗ trợ cựu chiến binh ở xa đến Hà Nội tham quan. Chương trình lần này tổ chức cho các cựu chiến binh tại Tuyên Quang.

Dân mạng gửi lời tri ân đến những người hùng hiến dâng tuổi thanh xuân và một phần máu xương vì Tổ quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Clip thu hút hàng triệu lượt xem, cư dân mạng tới tấp gửi đến những lời tri ân các cựu chiến binh đã dùng tuổi thanh xuân để giữ nước và hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc trường tồn: “Nhìn bước chân của bác mà tim đau thắt, một phần xương máu đã nằm lại chiến trường để đổi lấy bình yên cho thế hệ hôm nay”; “Ánh mắt trầm ngâm của người cựu chiến binh khi đối diện với những kỷ vật thời chiến, dường như cả một thước phim quá khứ về những năm tháng hào hùng mà gian khổ lại ùa về trong tâm trí bác. Bức ảnh các bác sum vầy bên nhau tại bảo tàng mới thấy trân quý biết bao tình cảm đồng đội thiêng liêng, hoạn nạn có nhau”.

“Cảm ơn các bác, những người anh hùng sống mãi trong lịch sử dân tộc”; “Tôi thích nụ cười của các bác cựu chiến binh bên nhau. Bản thân vừa tự hào, vừa thấy đáng yêu”; “Quá đỗi xúc động trước hình ảnh người lính lặng lẽ nhìn lại kỷ vật một thời hoa lửa”...

Mạnh Quân viết: “Thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do và phát triển là nhờ công ơn biết bao thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả một phần thân thể của mình nơi chiến trường khốc liệt. Mong các bác luôn thật nhiều sức khỏe”.

Hùng Dũng chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa, thời gian có thể làm phai mờ nhiều thứ và để lại những vết hằn trên cơ thể các bác, nhưng ý chí kiên cường thì vẫn mãi vẹn nguyên. Thế hệ trẻ mãi mãi khắc ghi và biết ơn các bác, những tượng đài sống mãi của đất nước”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ kể chuyện người thân của mình từng tham gia kháng chiến. “Ngày còn nhỏ, mình hay đi chăn trâu cùng ông. Ông thường hay kể ngày xưa đi chiến tranh như thế nào, đánh nhau ra sao... Thế nhưng, khi đó mình còn bé không biết gì, chỉ nghe qua rồi thôi. Giờ lớn, mình mới hiểu được rồi thì không còn cơ hội nghe ông kể nữa. Giá như mình có thể đưa ông đi thăm lăng Bác một lần, tiếc là ông nội mình không còn nữa”, Phạm Hoa bình luận dưới bài đăng clip.

Thanh Lam viết: “Ba tôi cũng là cựu chiến binh Vị Xuyên. Tôi rất thương ba, mong báo hiếu vì ba đã bỏ thanh xuân, chịu bạo bệnh để con có yên bình hôm nay. Giờ mỗi khi phát bệnh, ba đều đau ốm rất thương. Tôi chỉ mong ba thật khỏe mạnh để con cháu báo hiếu”.