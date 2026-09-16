CLB Công an Hà Nội thua 1-4, HLV Polking khen đội nhà 'cạnh tranh sòng phẳng'

(VTC News) -

Chiều 15/9, Công an Hà Nội thua Gamba Osaka 1-4 trên sân Panasonic Stadium Suita ở Suita (Nhật Bản), tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexandre Polking cho rằng điểm tích cực của câu lạc bộ Công an Hà Nội nằm ở việc đội bóng không lựa chọn cách chơi quá thận trọng trước đại diện Nhật Bản.

“Trước hết, toàn đội có quyền tự hào vì chúng tôi đã nỗ lực chơi bóng, cạnh tranh sòng phẳng, tạo ra cơ hội và có một hiệp một rất tốt với cường độ cao. Tuy nhiên, bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng: Nếu mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức”, nhà cầm quân của CLB CAHN nói.

Huấn luyện viên Alexander Polking. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

HLV Alexandre Polking thừa nhận đối thủ sở hữu chất lượng vượt trội, đồng thời cho rằng thất bại này mang đến nhiều bài học cho đội bóng trong lần đầu góp mặt ở đấu trường châu lục.

“Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu hay trước một đối thủ rất mạnh. Gamba Osaka là một đội bóng rất chất lượng. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là học hỏi, bởi đây là lần đầu tiên câu lạc bộ tham dự đấu trường này”.

Thủ môn Nguyễn Filip cũng có chung quan điểm với HLV trưởng. Người gác đền của CAHN thừa nhận Gamba Osaka mang đến thử thách khác biệt so với những đối thủ mà đội bóng từng chạm trán.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với HLV trưởng. CLB chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt. Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn”, thủ thành sinh năm 1992 nói.

Gamba Osaka bước vào AFC Champions League Elite 2026-2027 với tư cách đương kim vô địch AFC Champions League Two. Đây là lần đầu đội bóng Nhật Bản trở lại cấp độ cao nhất của bóng đá câu lạc bộ châu Á kể từ năm 2021. Trong khi đó, Công an Hà Nội lần đầu góp mặt tại League Stage AFC Champions League Elite sau khi thắng Adelaide United 2-0 ở vòng loại.

Đây là lần đầu tiên Gamba Osaka và Công an Hà Nội gặp nhau tại một giải đấu chính thức.